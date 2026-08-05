У Києві викрили call-центр, який ошукував чехів під виглядом криптоінвестицій Сьогодні 14:33 — Кримінал

Поліцейські провели 40 обшуків

Україна та Чехія викрили шахрайський call-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 мільйон гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як працювала схема

Встановлено, що упродовж 2022−2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків.

Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути. Наразі встановлено дев’ять потерпілих — громадян Чехії.

За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн. Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.

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Як додала Кіберполіція, для пошуку жертв зловмисники використовували спеціалізований вебресурс, а під час подальшого телефонного спілкування переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи надприбутки від біржової торгівлі.

Щоб отримати доступ до грошей, учасники групи схиляли потерпілих — переважно людей похилого віку — встановлювати на свої комп’ютерні пристрої програму віддаленого доступу. Надалі, отримавши контроль над пристроями та банківськими операціями, шахраї заволодівали коштами. Для приховування походження викрадених грошей зловмисники переводили їх у криптовалюту.

Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.

Які запобіжні заходи обрали підозрюваним

Правоохоронці з’ясували, що учасники оборудки орендували офісне приміщення у Києві, де облаштували шахрайський «сall-центр, роботу якого координував 33-річний співорганізатор з Київської області. Кіберполіцейські зафіксували цифрові докази та відстежили рух грошових потоків зловмисників.

У ході кількох етапів розслідування поліцейські провели 40 обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, нотатки, холодні криптогаманці, а також понад 33 тис. доларів і 20 тис. євро.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом — цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним — нічний домашній арешт.

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