У Києві викрили call-центр, який ошукував чехів під виглядом криптоінвестицій

Україна та Чехія викрили шахрайський call-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 мільйон гривень.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Як працювала схема
Встановлено, що упродовж 2022−2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків.
Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути. Наразі встановлено дев’ять потерпілих — громадян Чехії.
За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн. Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.
Як додала Кіберполіція, для пошуку жертв зловмисники використовували спеціалізований вебресурс, а під час подальшого телефонного спілкування переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи надприбутки від біржової торгівлі.
Щоб отримати доступ до грошей, учасники групи схиляли потерпілих — переважно людей похилого віку — встановлювати на свої комп’ютерні пристрої програму віддаленого доступу. Надалі, отримавши контроль над пристроями та банківськими операціями, шахраї заволодівали коштами. Для приховування походження викрадених грошей зловмисники переводили їх у криптовалюту.
Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.
Які запобіжні заходи обрали підозрюваним
Правоохоронці з’ясували, що учасники оборудки орендували офісне приміщення у Києві, де облаштували шахрайський «сall-центр, роботу якого координував 33-річний співорганізатор з Київської області. Кіберполіцейські зафіксували цифрові докази та відстежили рух грошових потоків зловмисників.
У ході кількох етапів розслідування поліцейські провели 40 обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, нотатки, холодні криптогаманці, а також понад 33 тис. доларів і 20 тис. євро.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом — цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним — нічний домашній арешт.