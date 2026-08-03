На Дніпропетровщині викрили схему незаконного нарахування «бойових» виплат на 4 млн грн Сьогодні 19:33 — Кримінал

Кожен із бухгалтерів встиг отримати від 100 тис. до понад 500 тис. грн

Учасники злочинної групи, серед яких начальник фінансово-економічної служби військової частини та підлеглі бухгалтери, тривалий час незаконно нараховували собі та іншим військовослужбовцям додаткову грошову винагороду. Щомісяця вони отримували до 100 тис. грн за нібито безпосередню участь у бойових діях. Загалом підозри отримали 11 осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція.

Як діяла схема

Правоохоронці встановили, що схему організував начальник фінансово-економічної служби військового підрозділу. До її реалізації він залучив підлеглих бухгалтерів.

Фінансова служба частини фактично розташована на Дніпропетровщині. Водночас учасники групи вносили до фінансової документації завідомо неправдиві відомості про нібито участь у виконанні бойових завдань на Запорізькому напрямку. Це ставало підставою для щомісячного нарахування додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн.

Правоохоронці задокументували, що кожен із бухгалтерів встиг отримати від 100 тис. до понад 500 тис. грн. Загальна сума безпідставно нарахованих «бойових» становить понад 3,8 млн грн.

11 учасникам повідомили про підозру

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили про підозру 11 учасникам злочинної групи. Їхні дії кваліфіковано ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Один із фігурантів уже відбуває покарання за вчинення аналогічного злочину. Нині йому оголошено підозру за нововиявленими епізодами протиправної діяльності.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, з метою притягнення їх до відповідальності.

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