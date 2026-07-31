Підполковника Нацгвардії обвинувачують у безпідставному нарахуванні «бойових» на понад 72 млн грн Сьогодні 07:35 — Кримінал

Військовослужбовці виконували завдання на другому рубежі оборони

Підполковника Національної гвардії України судитимуть за обвинуваченням у незаконному нарахуванні додаткової винагороди 317 військовослужбовцям. Через його дії державний бюджет зазнав збитків на понад 72 млн грн. До суду скеровано обвинувальний акт.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

Із січня до травня 2024 року військовослужбовці однієї з частин Державної спеціальної служби транспорту ЗСУ будували фортифікаційні споруди у Запорізькій області для підрозділів Національної гвардії України. Вони працювали на другій лінії оборони та не мали права на додаткові виплати, передбачені за безпосередню участь у бойових діях.

Попри це, начальник інженерної служби однієї з військових частин Нацгвардії вніс до рапортів неправдиві відомості про нібито перебування 317 військовослужбовців на першій лінії бойового зіткнення.

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На підставі цих документів їм безпідставно нарахували та виплатили по 100 тис. гривень додаткової винагороди за різні періоди.

Через дії посадовця державному бюджету завдано збитків на понад 72 млн гривень.

Яке покарання загрожує

Посадовця обвинувачують у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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