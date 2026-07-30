Правоохоронці викрили криптошахраїв, які ошукали людей на понад 40 млн грн Сьогодні 09:33 — Кримінал

Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську

Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав. За попередніми даними, від діяльності шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума збитків перевищує 40 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру із чітким розподілом функцій між учасниками, фінансували її діяльність та вживали заходів конспірації. До роботи мережі залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів.

У Facebook та Instagram вони поширювали рекламу «легкого заробітку», псевдоінвестиційних курсів і нібито прибуткових операцій із криптовалютою. Подальше спілкування з потенційними потерпілими переводили у WhatsApp, Telegram та Discord.

Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, учасники організації встановлювали довірливі відносини з громадянами та переконували їх вкладати кошти у фіктивні інвестиційні проєкти.

Під час спілкування вони детально з’ясовували матеріальне становище потерпілих: наявність заощаджень, кредитних лімітів, коштовного майна, а також можливість позичити гроші у родичів або знайомих.

Громадян переконували переказувати кошти та криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а в окремих випадках надавати віддалений доступ до власних телефонів і комп’ютерів.

Для створення ілюзії успішного інвестування потерпілим демонстрували несправжнє зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи учасники схеми переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.

Що встановило слідство

Правоохоронці задокументували розмови учасників організації, під час яких вони обговорювали матеріальне становище потерпілих та можливість отримання від них додаткових коштів. Зокрема, один із фігурантів заявив про намір отримати 100 доларів США від жінки з онкологічним захворюванням, достовірно знаючи про її діагноз і складне матеріальне становище.

На цей час у межах кримінального провадження встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано шкоди на загальну суму понад 10 млн грн. Ідентифікація інших потерпілих триває.

Обшуки та підозри

Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші речові докази, які можуть підтверджувати функціонування шахрайської мережі.

Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено можливість внесення застави у розмірі 40 млн грн кожному. Ще одному підозрюваному — 1,5 млн грн.

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