Земля і маєтки Медведчука на Закарпатті: ДБР завершило досудове розслідуванняй — деталі Сьогодні 17:12 — Кримінал

Земля і маєтки Медведчука на Закарпатті: ДБР завершило досудове розслідуванняй — деталі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох із шести осіб, причетних до незаконного використання понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Крім того, працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про підозру ще одному фігуранту — колишньому директору філії ДП «Ліси України». Через його службову недбалість державі завдано ще понад 5,3 млн гривень збитків.

Перших шістьох фігурантів працівники ДБР у взаємодії із СБУ та Національною поліцією, а також за сприяння Департаменту внутрішньої та економічної безпеки ДП «Ліси України» Перших шістьох фігурантів працівники ДБР у взаємодії із СБУ та Національною поліцією, а також за сприяння Департаменту внутрішньої та економічної безпеки ДП «Ліси України» викрили у червні 2026 року.

Серед вже обвинувачених — троє колишні посадовці лісової галузі. Щодо ексголови Воловецької районної державної адміністрації, екскерівника одного з лісових господарств та керівника приватної компанії, власницею якої є дружина колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ триває досудове розслідування. Невдовзі справи також скерують до суду.

За даними слідства, у 2005 році тодішній голова Воловецької РДА уклав із приватною компанією договір оренди земель лісового фонду державної власності строком на 49 років. При цьому районна адміністрація не мала повноважень розпоряджатися цими землями.

Упродовж 2013−2026 років посадовці лісової галузі погодили та уклали договір довгострокового тимчасового користування лісами, який дозволив приватній компанії використовувати державні землі для рекреаційних потреб.

Ця територія належить до експлуатаційних лісів і мала використовуватися для ведення лісового господарства та заготівлі деревини. Натомість там облаштували мисливсько-відпочинковий комплекс «Ведмежа діброва», який пов’язують із колишнім народним депутатом, підозрюваним у державній зраді.

Понад 220 гектарів державного лісу фактично огородили та використовували в інтересах приватної структури. Завдані державі збитки перевищують 27 млн гривень.

Також встановлено, що новий фігурант у 2022 році, очолюючи державне лісогосподарське підприємство, не вжив заходів для припинення незаконного використання 63,6 гектарів лісу, які у 2013 році були передані в довгострокове тимчасове користування для рекреаційних потреб. Водночас ця територія належала до експлуатаційних лісів. Надалі він очолював філію ДП «Ліси України» та був депутатом Свалявської міської ради.

За висновками Державної екологічної інспекції, нецільове використання цих земель завдало державі ще понад 5,3 млн гривень збитків.

Колишнього начальника обласного управління лісового та мисливського господарства судитимуть за зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Двох колишніх керівників державних лісогосподарських підприємств обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вони не вжили заходів для припинення незаконного використання земель лісового фонду.

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 6 років позбавлення волі.

Новому фігуранту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.