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ДПС виявила схему ухилення від сплати податків у продавця побутової техніки

Кримінал
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Під час перевірки продавця побутової техніки податківці виявили ознаки ймовірного штучного дроблення бізнесу для зменшення податкових зобов’язань.
Матеріали вже передано до Територіального управління БЕБ.
Товариство заявило, що закрило один зі своїх магазинів. Однак перевірка показала, що він продовжував працювати. Лише продаж товарів почали оформлювати через фізичну особу — підприємця.
Під час перевірки діяльності цього ФОП податківці виявили порушення при проведенні розрахунків із покупцями та необлікований товар на понад 1,4 млн грн. Очікувана сума штрафних санкцій також перевищує 1,4 млн грн.
Водночас, під час документальної перевірки самого товариства встановлено нестачу товарів більш ніж на 1 млн грн.
Отримані під час перевірки докази свідчать про можливе використання схеми, за якої діяльність одного підприємства формально розподіляється між кількома пов’язаними суб’єктами господарювання, хоча фактично вони працюють як єдиний бізнес.
ДПС і надалі послідовно виявлятиме схеми ухилення від оподаткування та мінімізації податкових зобов’язань, забезпечуючи чесну конкуренцію, рівні умови ведення бізнесу та захист інтересів державного бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
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