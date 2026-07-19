Найпоширеніші літні схеми шахрайства Сьогодні 12:10 — Особисті фінанси

Шахраї активізувалися під час сезону відпусток, Фото: magnific

У літній сезон, коли багато людей активно планують відпочинок, зростає й активність шахраїв. Вони публікують фейкові оголошення про оренду житла, пропонують неіснуючі «гарячі» тури або вимагають передоплату за послуги, яких насправді не існує. Через поспішні рішення люди нерідко втрачають гроші ще до початку відпустки.

Про це розповіли фахівці «Фінкульту».

Найпоширеніші літні схеми шахрайства

Фейкова оренда житла. Шахраї використовують чужі фотографії квартир чи готелів, встановлюють привабливу ціну та переконують потенційних туристів терміново внести передоплату, посилаючись на високий попит. Після отримання грошей вони припиняють виходити на зв’язок.

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«Гарячі» тури за знижкою. У соціальних мережах часто можна побачити пропозиції відпочинку зі знижками до 70%. Покупці поспіхом вносять кошти, щоб не втратити можливість бронювання, однак після переказу клієнт або взагалі не отримує документів, або йому надсилають підроблені ваучери та квитки.

Передоплата без гарантій. Також поширеними залишаються шахрайства з повною передоплатою за оренду будинків, автомобілів, човнів чи екскурсій. Після оплати продавець повідомляє про нібито форс-мажорні обставини або просто зникає.

Як убезпечити себе:

ставтеся критично до «солодких» пропозицій та не поспішайте вносити передоплату;

перед бронюванням перевірте інформацію про житло чи туристичну компанію, а також зверніть увагу на відгуки, історію діяльності та контактні дані;

попросіть зняти відеоогляд житла. Якщо власник відмовляється його провести або постійно знаходить виправдання, це може свідчити про шахрайство.

не переказуйте кошти на особисті банківські картки незнайомих осіб без підтвердження їхньої надійності;

користуйтеся офіційними сервісами бронювання та перевіреними туристичними операторами, які пропонують прозорі умови оплати та повернення коштів;

уважно читайте умови бронювання та скасування. Особливо звертайте увагу на порядок повернення передоплати.

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