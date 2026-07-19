Спільний, роздільний чи змішаний: який сімейний бюджет обрати Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Які існують моделі сімейного бюджету, Фото: magnific

Фінансові питання варто вирішувати ще на початку спільного життя. Під час вибору моделі сімейного бюджету варто враховувати рівень доходів кожного з партнерів, їхні особисті потреби, а також спільні фінансові цілі.

Експерти платформи з фінансової грамотності «Гаразд» виділяють три основні моделі управління сімейними фінансами: спільний, роздільний та змішаний бюджети.

Cпільний бюджет

Спільна модель ведення бюджету передбачає, що всі доходи об’єднуються, а рішення щодо витрат партнери ухвалюють разом.

Така модель допомагає легше досягати фінансових цілей, формувати фінансову «подушку безпеки», заощаджувати та інвестувати.

Водночас спільна модель має і свої мінуси. Зокрема, партнерам доводиться погоджувати навіть особисті витрати, тому важливо вміти знаходити компроміси, особливо якщо доходи та потреби відрізняються.

Роздільний бюджет

Кожен із партнерів самостійно розпоряджається власними доходами, має окремі рахунки та сам вирішує, на що витрачати кошти. Найчастіше таку модель обирають пари, які лише почали стосунки або ще не мають спільних фінансових планів.

Перевагою ведення такого виду бюджету є повна незалежність під час прийняття рішень щодо витрат кожного партнера.

Змішаний бюджет

За змішаної моделі партнери спрямовують частину своїх доходів до спільного бюджету для покриття загальних витрат, а рештою коштів розпоряджаються самостійно. Внески можуть бути однаковими або визначатися пропорційно до доходів кожного. Також подружжя може розподілити між собою окремі категорії витрат або оплачувати їх по черзі.

Такий підхід дозволяє поєднати фінансову незалежність із відповідальністю за спільні витрати.

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