0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Спільний, роздільний чи змішаний: який сімейний бюджет обрати

Особисті фінанси
30
Які існують моделі сімейного бюджету
Які існують моделі сімейного бюджету, Фото: magnific
Фінансові питання варто вирішувати ще на початку спільного життя. Під час вибору моделі сімейного бюджету варто враховувати рівень доходів кожного з партнерів, їхні особисті потреби, а також спільні фінансові цілі.
Експерти платформи з фінансової грамотності «Гаразд» виділяють три основні моделі управління сімейними фінансами: спільний, роздільний та змішаний бюджети.

Cпільний бюджет

Спільна модель ведення бюджету передбачає, що всі доходи об’єднуються, а рішення щодо витрат партнери ухвалюють разом.
Така модель допомагає легше досягати фінансових цілей, формувати фінансову «подушку безпеки», заощаджувати та інвестувати.
Водночас спільна модель має і свої мінуси. Зокрема, партнерам доводиться погоджувати навіть особисті витрати, тому важливо вміти знаходити компроміси, особливо якщо доходи та потреби відрізняються.

Роздільний бюджет

Кожен із партнерів самостійно розпоряджається власними доходами, має окремі рахунки та сам вирішує, на що витрачати кошти. Найчастіше таку модель обирають пари, які лише почали стосунки або ще не мають спільних фінансових планів.
Перевагою ведення такого виду бюджету є повна незалежність під час прийняття рішень щодо витрат кожного партнера.

Змішаний бюджет

За змішаної моделі партнери спрямовують частину своїх доходів до спільного бюджету для покриття загальних витрат, а рештою коштів розпоряджаються самостійно. Внески можуть бути однаковими або визначатися пропорційно до доходів кожного. Також подружжя може розподілити між собою окремі категорії витрат або оплачувати їх по черзі.
Такий підхід дозволяє поєднати фінансову незалежність із відповідальністю за спільні витрати.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінансові лайфхакиПерсональні фінанси
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems