Посадовицю «Енергоатому» викрили на систематичному хабарництві

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили заступницю генерального директора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом» на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Як діяла схема

За даними слідства, посадовиця вимагала від представника приватного товариства щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Розмір неправомірної вигоди становив від 10% до 15% від вартості робіт.

У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала близько 1,67 млн грн (еквівалент $40 200). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.

Посадовицю затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її дії кваліфіковано за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

