У Києві бухгалтерку викрили на крадіжці 8,5 млн грн з рахунків фірми

Прокуратура повідомила про підозру головній бухгалтерці одного з приватних підприємств у Києві. Жінці інкримінують заволодіння коштами компанії та легалізацію грошей, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як діяла підозрювана

За даними слідства, з травня 2024 по липень 2025 року бухгалтерка незаконно переказувала гроші підприємства на власний банківський рахунок. Загальна сума привласнених коштів перевищила 8,5 мільйона гривень.

Спочатку вона переводила невеликі суми, але згодом, переконавшись, що нестачу ніхто не помічає, почала перераховувати більші. За викрадені гроші підозрювана купувала одяг, побутову техніку та оплачувала оренду квартири з правом викупу.

Жінку викрили після того, як з’ясувалося, що підприємство не розрахувалося за техніку, придбану за кордоном.

Покарання

Директор підприємства звернувся до керівника Шевченківської окружної прокуратури Києва та повідомив про обставини злочину. Після цього розслідування активізували, і бухгалтерці офіційно повідомили про підозру.

У прокуратурі зазначили, що таким чином забезпечено захист прав бізнесу та відновлення справедливості у сфері економічних відносин.

За ч. 5 ст. 191 КК України підозрюваній загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю.

