Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха

Федеральний адміністративний суд у Швейцарії відхилив скаргу російсько-українського олігарха Дмитра Калантирського, який вимагав скасувати блокування його коштів.

В Чехії проти Калантирського ведуть розслідування щодо порушення санкцій. Олігарха звинувачують у тому, що він допомагав з переказами коштів Аркадію Ротенбергу, другові очільника кремля володимира путіна. Ротенберг знаходиться під санкціями, тож проти Калантирського розпочали кримінальне розслідування.

Швейцарський банк, в якому зберігаються кошти Калантирського, у жовтні 2022 року повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO) про підозрілі транзакції, через що всі рахунки заблокували.

У численних листах до секретаріату Калантирський вимагав повернути доступ до своїх коштів та коштів своєї компанії. Він стверджував, що через блокування йому «довелося змінити спосіб життя».

