ДБР розкрило деталі затримання ексголови «Укренерго»

Кримінал
17
28 жовтня ДБР затримало ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького. Його підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства. Йдеться про особливо великі розміри.
ДБР викрило масштабну корупційну схему, через яку «Укренерго» втратило десятки мільйонів гривень.
Про це в ефірі телемарафону сказала речниця Бюро Тетяна Сапьян, передає 24 Канал.
За словами чиновниці, наразі триває етап виявлення правопорушення, оголошення підозри і обрання запобіжних заходів. Далі відбуватиметься досудове розслідування.
Слідство з’ясувало, що незаконну схему організував усім відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який наразі перебуває у СІЗО. Його раніше викрили на постачанні неякісного одягу українським військовим на понад один мільярд гривень.
Тепер виявилося, що Гринкевич причетний до ще однієї оборудки. Він домовився про фіктивні тендери з колишнім керівництвом «Укренерго».
Ще у 2018 році зловмисники провели на підприємстві закупівлі на реконструкцію огорож для підстанцій у західній та південній енергосистемах.
Саме тоді тодішній заступник директора з інвестицій, який пізніше став головою правління «Укренерго», вступає у змову з ділками, і вони укладають два договори на понад 68 мільйонів гривень, але роботи не проводяться. «Укренерго» перераховує понад 13 мільйонів гривень авансом. Ці гроші були одразу виведені на підставну фірму. Для прикриття цієї схеми фігуранти навіть підробили документи при реєстрації цієї компанії. Далі вони намагалися відмити ці незаконно отримані кошти.
Сапьян уточнила, що Ігоря Гринкевича підозрюють в організації шахрайства, підробленні документів і відмиванні грошей. Кудрицькому оголосили підозру у шахрайстві, вчинененому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. За це загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю «Укренерго» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
