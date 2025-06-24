Італія заморозила активи російських олігархів на понад 2,6 мільярда доларів — Finance.ua

Італія заморозила активи російських олігархів на понад 2,6 мільярда доларів Сьогодні 06:35

Італія заморозила активи російських олігархів на понад 2,6 мільярда доларів

З моменту вторгнення в Україну у 2022 році Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,3 млрд євро (2,64 мільярда доларів США). Останні арешти були здійснені на початку червня.

2,5 мільярда доларів, повідомляє Італія заморозила численні російські активи, включаючи банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі. У Банку Італії заявили, що на кінець червня 2023 року їхня вартість становила, повідомляє Reuters

Цього місяця загальну суму не було оновлено, але було зазначено, що до грудня 2024 року заморожені через санкції проти росії кошти склали майже 280 мільйонів євро що на 44 мільйони євро більше, ніж у попередньому році.

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На період заморозки саме уряд Італії несе витрати на управління цими активами. Станом на лютий 2024 року витрати становили 31,7 мільйона євро. Скільки вони становлять сьогодні — невідомо. Наразі ця інформація «становить державну таємницю».

За оцінками аналітиків, витрати на обслуговування російських активів могли збільшитись приблизно на 15 мільйонів євро і сьогодні становлять понад 45 мільйонів євро.

Доля заморожених російських активів перебуває у руках Європейського Союзу: якщо ЄС вирішить зробити замороження постійним — держава має ініціювати процедуру конфіскації; якщо Брюссель вирішить розморозити їх, активи можуть бути повернуті власникам за умови, що вони сплатять Італії витрати на утримання.

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