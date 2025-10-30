За ексочільника «Укренерго» внесли заставу у понад 13 млн грн — ЗМІ
Колишній керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький зможе вийти з-під варти після того, як за нього внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.
Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу напередодні. Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки.
Водночас прокурор заявив, що, на думку слідства, підозрюваний може переховуватися, і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.
