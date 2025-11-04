БЕБ на Львівщині упередило розтрату 8,6 млн грн міжнародної допомоги
БЕБ у Львівській області під час моніторингу публічної закупівлі встановили завищення цін на основні будівельні матеріали, що зазначені в інвесторській кошторисній документації та в договірній ціні до договору підряду.
Про це йдеться в повідомленні БЕБ.
Суть справи
Закупівля стосувалась будівництва укриття для одного із ліцеїв міста Львова з оголошеною загальною вартістю 54,9 млн грн. Частина коштів в сумі 46,2 млн грн фінансується в межах реалізації ініціативи Ukraine Facility відповідно до Рамкової угоди між Україною та Євросоюзом.
Фахівці теруправління направили до органу місцевого самоврядування лист з рекомендаціями зменшити суму договірних зобов’язань за договором підряду.
Замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості робіт. В результаті таких дій співробітники БЕБ упередили розтрату 8,6 млн грн міжнародної технічної допомоги.
