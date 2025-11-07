США скоротять кількість авіарейсів на 10% у 40 аеропортах через шатдаун

0 800 307 555
Світ
Починаючи з п’ятниці, 7 листопада, у 40 великих аеропортах США кількість рейсів зменшать на 10%, оскільки федеральні авіаційні чиновники намагаються полегшити дефіцит авіадиспетчерів, поглиблений урядовим шатдауном.
Мета скорочення

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що Федеральне авіаційне управління (FAA) почне скорочувати рейси, аби зберегти безпеку авіаперельотів на тлі шатдауну та національної нестачі близько 2 000 диспетчерів.
Можуть також запровадити додаткові обмеження, якщо початкові кроки не знімуть кадрового тиску.

Яких рейсів торкнуться обмеження

United Airlines заявила, що «зосередить скорочення розкладу на регіональних і внутрішніх магістральних рейсах», а міжнародні та міжхабові перельоти планує не зачіпати.
American Airlines повідомила, що «очікує додаткової інформації від FAA, щоб визначити, які рейси будуть зачеплені», але «переважна більшість подорожей наших клієнтів не постраждає».
За даними FAA, щодня через аеропорти США проходять близько 3 млн пасажирів на понад 44 тис. рейсів. Обмеження торкнуться комерційних і вантажних рейсів на внутрішніх і міжнародних напрямках, а також космічних запусків.
Шатдаун тим часом входить у рекордний п’ятий тиждень, і ознак домовленості про відновлення роботи уряду мало.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на The Washington Post писав, що чим довше триває зупинка роботи федерального уряду, тим більших збитків зазнає американська економіка. За підрахунками Незалежного бюджетного управління Конгресу США, втрати можуть сягнути від 7 до 14 мільярдів доларів.
Економічна Правда
