Люди через 10 років працюватимуть 2 дні на тиждень: чому так
Мільярдер Білл Гейтс прогнозує, що технологічний прогрес, особливо у сфері штучного інтелекту, ймовірно, призведе до скорочення робочого тижня до двох днів протягом наступного десятиліття, оскільки штучний інтелект замінить людей у "більшості речей".
До 2034 року штучний інтелект буде виконувати більшість завдань, які нині потребують людської праці.
Такий прогноз зробив співзасновник Microsoft Білл Гейтс, пише Daily Express.
Гейтс оприлюднив свій прогноз у березні під час виступу на «The Tonight Show with Jimmy Fallon».
Він пояснив, що хоча сучасному штучному інтелекту бракує спеціалізованих знань, а експерти-люди, такі як лікарі та педагоги, все ще необхідні, наступне десятиліття може принести разючі зміни.
«Це досить глибоке рішення, бо воно вирішує всі ці конкретні проблеми, наприклад, у нас недостатньо лікарів чи фахівців з психічного здоров’я, але водночас воно несе з собою стільки змін», — сказав мільярдер Феллону.
«Якими будуть робочі місця? Чи варто нам працювати 2 чи 3 дні на тиждень? Мені подобається, як це сприятиме інноваціям, але я думаю, що поки що не відомо, чи зможемо ми це сформувати».
сказав він.
Поділитися новиною
Також за темою
Люди через 10 років працюватимуть 2 дні на тиждень: чому так
Смартфон зламано: як це розпізнати
Україна відкриє оборонні представництва у Берліні та Копенгагені до кінця 2025 року
Польща планує створити власну «стіну дронів» для протидії росії
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
Як оформити допомогу на оплату опалення в Польщі