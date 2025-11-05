0 800 307 555
Люди через 10 років працюватимуть 2 дні на тиждень: чому так

Світ
54
Мільярдер Білл Гейтс прогнозує, що технологічний прогрес, особливо у сфері штучного інтелекту, ймовірно, призведе до скорочення робочого тижня до двох днів протягом наступного десятиліття, оскільки штучний інтелект замінить людей у ​​"більшості речей".
До 2034 року штучний інтелект буде виконувати більшість завдань, які нині потребують людської праці.
Такий прогноз зробив співзасновник Microsoft Білл Гейтс, пише Daily Express.
Гейтс оприлюднив свій прогноз у березні під час виступу на «The Tonight Show with Jimmy Fallon».
Він пояснив, що хоча сучасному штучному інтелекту бракує спеціалізованих знань, а експерти-люди, такі як лікарі та педагоги, все ще необхідні, наступне десятиліття може принести разючі зміни.
«Це досить глибоке рішення, бо воно вирішує всі ці конкретні проблеми, наприклад, у нас недостатньо лікарів чи фахівців з психічного здоров’я, але водночас воно несе з собою стільки змін», — сказав мільярдер Феллону.
«Якими будуть робочі місця? Чи варто нам працювати 2 чи 3 дні на тиждень? Мені подобається, як це сприятиме інноваціям, але я думаю, що поки що не відомо, чи зможемо ми це сформувати».
сказав він.

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
