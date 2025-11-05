0 800 307 555
Смартфон зламано: як це розпізнати

Хакери дедалі рідше викрадають телефони фізично — натомість вони проникають у них дистанційно. У результаті смартфон, який здається цілком справним, може вже давно перебувати під контролем сторонніх осіб.
І найчастіше власник дізнається про це лише тоді, коли з його банківських рахунків починають зникати гроші або сторонні отримують доступ до особистих даних.
За статистикою, кількість кібератак на мобільні пристрої щороку зростає.

Як діють

Зловмисники використовують шпигунські програми, фішингові сайти й заражені додатки, щоб стежити за користувачами, перехоплювати паролі чи SMS із кодами банків.
Ось 5 основних ознак, які допоможуть запідозрити, що ваш телефон уже зламано.

1. Акумулятор розряджається надто швидко

Якщо смартфон, який раніше працював цілий день, тепер потребує кілька підзарядок, це може свідчити про приховану активність. Шпигунські програми працюють у фоновому режимі — записують дзвінки, відстежують місцеперебування, роблять знімки екрана. Усе це створює значне навантаження на батарею. Перевірте статистику використання енергії: якщо бачите невідомі процеси, що споживають надто багато заряду, — це тривожний сигнал.

2. Швидке зникнення інтернет-трафіку

Якщо мобільний інтернет раптом став закінчуватись швидше, ніж зазвичай, можливо, ваш пристрій передає дані зловмисникам. Шкідливі додатки здатні регулярно відправляти фото, листування чи історію браузера на віддалені сервери. Особливо небезпечно, якщо трафік активно витрачається вночі — це може означати, що телефон працює без вашого відома.

3. Телефон поводиться самостійно

Мимовільне вмикання екрана, запуск програм або короткі повідомлення, що зникають за секунду, можуть бути наслідком віддаленого управління. Деякі віруси дозволяють зловмисникам не лише бачити ваш екран, а й натискати кнопки та виконувати операції у банківських додатках. Якщо смартфон зависає чи перезавантажується без причини, варто негайно перевірити його на віруси.

4. SMS, які зникають одразу після отримання

Перехоплення текстових повідомлень — один із найпоширеніших прийомів шахраїв. Так вони отримують банківські коди підтвердження або одноразові паролі. Якщо повідомлення приходять із затримкою, одразу зникають або зовсім не з’являються — це може бути ознакою злому.

5. Підозріла активність у ваших акаунтах

Якщо друзі отримують дивні повідомлення, у соціальних мережах з’являються дії, яких ви не здійснювали, або з банківського додатка надходять повідомлення про входи з інших міст — це майже напевно наслідок злому. Перевірте, чи не з’явилися у налаштуваннях безпеки нові пристрої чи резервні контакти, яких ви не додавали, і негайно змініть паролі та активуйте двофакторну автентифікацію.
Своєчасне виявлення таких симптомів може врятувати не лише ваш смартфон, а й особисті дані та кошти. Тому будьте уважні до дрібних змін у роботі пристрою — саме вони часто сигналізують про небезпеку.
За матеріалами:
ITsider.
