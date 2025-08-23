Інфографіки змін: як змінювався добробут українців — Finance.ua

Інфографіки змін: як змінювався добробут українців
Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.
Уже завтра українці відзначатимуть День Незалежності. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.
Протягом тижня ми публікували «Інфографіки змін», в яких ви могли побачити найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні.
На завершення циклу, підготували огляд, як змінювався добробут українців протягом років, та як на нього вплинула повномасштабна війна.
- Нагадаємо, що в понеділок ми писали про те, скільки житла збудували в Україні за часи незалежності.
- У вівторок інформували вас про компанії, які багато інвестують в нашу країну.
- У середу ви дізналися, скільки банківських карток випущено за часи незалежності.
- Четвер був присвячений експорту України, а саме продуктам, за якими нарощується обсяг постачання за кордон.
- В п’ятницю розповідали про системні банки, які працюють в Україні найдовше
