Інфографіки змін: як змінювався добробут українців — Finance.ua

Інфографіки змін: як змінювався добробут українців

Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.
Уже завтра українці відзначатимуть День Незалежності. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.
Протягом тижня ми публікували «Інфографіки змін», в яких ви могли побачити найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні.
На завершення циклу, підготували огляд, як змінювався добробут українців протягом років, та як на нього вплинула повномасштабна війна.
За матеріалами:
Finance.ua
