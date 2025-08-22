Інфографіки змін: 4 системно важливі банки, які працюють в Україні найдовше — Finance.ua

Інфографіки змін: 4 системно важливі банки, які працюють в Україні найдовше Сьогодні 16:38

Інфографіки змін: 4 системно важливі банки, які працюють в Україні найдовше

Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.

Незабаром українці відзначатимуть День Незалежності України. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.

Щодня протягом тижня ми публікуватимемо «Інфографіки змін» в яких ви зможете побачити найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні.

Сьогодні розповімо про банки, які є системно важливими та працюють в Україні найдовше.

Це ті банки, від стабільності яких залежить робота всієї банківської системи країни. Національний банк України щороку публікує перелік СВБ за чіткими критеріями: частка в активах системи, обсяг вкладів фізосіб, значення для платіжної інфраструктури тощо. Протягом останніх десяти років ці чотири банки незмінно входили до цього списку.

