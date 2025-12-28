Київ — лідер цифрових сервісів серед українських міст Сьогодні 07:20

Київ — лідер цифрових сервісів серед українських міст

Київ став першим у рейтингу міст України за розвитком електронних послуг. Столиця набрала 70 балів зі 100.

Про це йдеться в дослідженні Transparency International Ukraine.

На другому місці — Львів, на третьому — Харків.

Аналітики відзначили застосунки «Київ Цифровий» (Київ), «єДніпро» (Дніпро), «Misto» (Одеса) та «Open Kharkiv» (Харків).

Найменше балів набрали Полтава, Чернігів і Луцьк. Спільна проблема цих міст — відсутність затвердженої програми цифрового розвитку, через що сервіси розвиваються несистемно або зупиняються.

Аналітики перевірили 11 міст (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Львів, Одесу, Полтаву, Харків, Хмельницький, Чернігів) і оцінили, наскільки зручно мешканці можуть користуватися онлайн-сервісами міської влади:

записуватися до ЦНАПу,

відстежувати транспорт,

подавати петиції,

отримувати інформацію про послуги,

користуватися міськими застосунками тощо.

Загалом міста оцінювали за 40 критеріями.

Які сильні сторони

У всіх містах є онлайн-відстеження транспорту та електронні петиції

У всіх містах, крім Кропивницького, працює безготівкова оплата проїзду

Доступний онлайн-запис до ЦНАПів і дитсадків

Які є проблеми

Соціальні та медичні послуги майже не цифровізовані

Бракує актуальних даних про укриття, ліки, медобладнання, енергоспоживання

У більшості міст немає єдиного сайту, де зібрані всі електронні сервіси

Міста-лідери не систематизували свої цифрові рішення

Отже, там, де є чітка цифрова стратегія, електронні сервіси працюють краще, зазначили аналітики.

Вони рекомендують містам упорядкувати цифрове планування, зібрати всі сервіси в одному місці, активніше розвивати соціальні онлайн-послуги та чітко показувати, наскільки актуальні дані в кожному сервісі.

