Київ — лідер цифрових сервісів серед українських міст
Київ став першим у рейтингу міст України за розвитком електронних послуг. Столиця набрала 70 балів зі 100.
Про це йдеться в дослідженні Transparency International Ukraine.
На другому місці — Львів, на третьому — Харків.
Аналітики відзначили застосунки «Київ Цифровий» (Київ), «єДніпро» (Дніпро), «Misto» (Одеса) та «Open Kharkiv» (Харків).
Найменше балів набрали Полтава, Чернігів і Луцьк. Спільна проблема цих міст — відсутність затвердженої програми цифрового розвитку, через що сервіси розвиваються несистемно або зупиняються.
Аналітики перевірили 11 міст (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Львів, Одесу, Полтаву, Харків, Хмельницький, Чернігів) і оцінили, наскільки зручно мешканці можуть користуватися онлайн-сервісами міської влади:
- записуватися до ЦНАПу,
- відстежувати транспорт,
- подавати петиції,
- отримувати інформацію про послуги,
- користуватися міськими застосунками тощо.
Загалом міста оцінювали за 40 критеріями.
Які сильні сторони
- У всіх містах є онлайн-відстеження транспорту та електронні петиції
- У всіх містах, крім Кропивницького, працює безготівкова оплата проїзду
- Доступний онлайн-запис до ЦНАПів і дитсадків
Які є проблеми
- Соціальні та медичні послуги майже не цифровізовані
- Бракує актуальних даних про укриття, ліки, медобладнання, енергоспоживання
- У більшості міст немає єдиного сайту, де зібрані всі електронні сервіси
- Міста-лідери не систематизували свої цифрові рішення
Отже, там, де є чітка цифрова стратегія, електронні сервіси працюють краще, зазначили аналітики.
Вони рекомендують містам упорядкувати цифрове планування, зібрати всі сервіси в одному місці, активніше розвивати соціальні онлайн-послуги та чітко показувати, наскільки актуальні дані в кожному сервісі.
