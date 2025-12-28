0 800 307 555
Літні водії: чи існує верхня межа для отримання прав

В Україні не встановлена верхня вікова межа для отримання водійського посвідчення.
Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Як отримати або продовжити посвідчення

Для цього необхідно надати медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом.
Зазначається, якщо немає обмежень (наприклад, судових, позбавлення прав, тимчасових заборон), вік сам по собі не є підставою для відмови в отриманні чи продовження посвідчення.
Особа, яка звертається за посвідченням водія або за обміном/продовженням, подає пакет документів. Однією з обов’язкових умов є медична довідка про придатність до керування транспортом.
«Вік — лише мінімальна межа для певних категорій (наприклад, 18 для авто), але жодних обмежень, які б забороняли отримати права через вік після досягнення мінімального — немає», — йдеться у повідомленні.

Чому це важливо

Правило дозволяє отримати або поновити права людям будь-якого віку, які за станом здоров’я придатні до керування. Це особливо актуально для літніх водіїв із досвідом, але без медичних протипоказань.
«Такий підхід зосереджує увагу на стані здоров’я та безпеці, а не на віковій ознаці, і сприяє рівним можливостям отримати права всім охочим, незалежно від віку», — додають у МВС.
Раніше Finance.ua писав, що якщо суд позбавив водія права керувати автомобілем, наприклад через нетверезе водіння, посвідчення не повернуть автоматично. Після завершення строку позбавлення водій зобов’язаний підтвердити свою придатність до безпечного керування транспортним засобом.
