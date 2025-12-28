У 2025 році на тендерах пов’язані учасники провели закупівлі на понад півмільярда гривень — Опендатабот
Цього року 501,2 млн грн пройшли через публічні закупівлі, де учасники у 32 тендерах мали підтверджені зв’язки між собою.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
Деталі дослідження
Як зазначають аналітики, попри те, що сама ідея тендерів має виключити зловживання та корупційні ризики, у деяких закупівлях досі виграють компанії, пов’язані між собою через власників або кінцевих бенефіціарів.
Закон допускає такі угоди лише у випадках, коли частка пов’язаності не більша за 25%.
«У частині випадків це може бути простий збіг чи корпоративна структура, що формально не порушує Закон. Але 32 такі закупівлі на 501,2 млн грн уже виходять за межі: Опендатабот виявив пряму пов’язаність між учасниками та переможцем на рівні від 25% і більше, що є грубим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», — йдеться у дослідження
Лідери закупівель «між своїми»:
- Відкриває трійку лідерів таких закупівель тендер на 468,3 млн грн від «Укрнафти». У ньоми брали участь компанія БК «Укрбурсервіс» та «Спецмехсервіс», власниці яких мають ще одну спільну компанію — «Нафтогазекологія». Фактично вони можуть бути елементами однієї бізнес-групи, яка розігрує тендер «у сім’ї».
- Друга за розміром проблемна закупівля — на 10,4 млн грн. Тут пов’язаними між собою виявились компанія «Спецкран» та ВП «ХЕАЗ». Обидва бізнеси мають одного й того ж співвласника.
- Третя найбільша закупівля з протизаконними зв’язками — на 4,7 млн грн. У тендері брали участь лише 2 приватні підприємства: ПП «Полтавське» та ПП «Бориспільське», що мають одного власника.
Зазначається, є ще 19 закупівель на 256,3 млн грн, які були поділені на лоти. У цих процедурах компанії з підтвердженими зв’язками брали участь у різних лотах одного тендера.
«Формально це не є порушенням закону, адже кожен лот вважається окремим предметом закупівлі. Водночас по суті ситуація виглядає так само: пов’язані компанії одночасно працюють у межах однієї закупівлі, що створює додаткові ризики для реальної конкуренції», — підкреслюють аналітики.
Чому це проблема, і що каже Закон
Українське законодавство вимагає від замовника закупівлі відхиляти пропозиції, якщо учасники є пов’язаними особами між собою.
Якщо замовник бачить, що учасники мають спільних власників, перебувають під спільним контролем або пов’язані через сімейні чи службові відносини, він має відмовити такому учаснику в участі в процедурі та відхилити його тендерну пропозицію навіть під час дії воєнного стану.
Спрощені закупівлі дозволені лише для невеликих сум — до 100 тис. грн для товарів і послуг, до 200 тис. грн для поточного ремонту та до 1,5 млн грн для робіт. А також у випадках оборонних та таємних закупівель чи нагальної потреби.
