Як встановлюється опіка над майном зниклих безвісти

Якщо людина зникла і протягом року немає відомостей про місце її перебування, або її зникнення пов’язане з війною чи надзвичайними ситуаціями, вона може бути визнана безвісно відсутньою чи зниклою безвісти за особливих обставин. У такому разі для захисту прав та інтересів цих осіб, забезпечення цілісності їхнього майна закон дозволяє встановити опіку над їхнім майном.
У Міністерстві юстиції України розповіли, як це зробити.
Як встановити опіку над майном людей, які зникли безвісти
Для цього необхідно звернутися до нотаріуса. Він визначає опікуна, який буде відповідальний за управління майном зниклої особи.
Заяву нотаріусу можуть подати:
- близький родич або член сім’ї;
- особа, для якої відсутність встановленої опіки над майном може мати наслідком порушення її прав чи законних інтересів;
- орган опіки та піклування.
Зазвичай опіку оформлюють за останнім місцем проживання зниклого. Якщо воно невідоме — за місцезнаходженням нерухомого майна або основної частини рухомого майна.
Зобов’язання опікуна:
- виконує цивільні обов’язки на користь особи;
- погашає за рахунок її майна борги;
- управляє майном в її інтересах;
- надає за рахунок майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати.
