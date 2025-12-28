Як встановлюється опіка над майном зниклих безвісти Сьогодні 11:21 — Особисті фінанси

Як встановлюється опіка над майном зниклих безвісти

Якщо людина зникла і протягом року немає відомостей про місце її перебування, або її зникнення пов’язане з війною чи надзвичайними ситуаціями, вона може бути визнана безвісно відсутньою чи зниклою безвісти за особливих обставин. У такому разі для захисту прав та інтересів цих осіб, забезпечення цілісності їхнього майна закон дозволяє встановити опіку над їхнім майном.

У Міністерстві юстиції України розповіли , як це зробити.

Як встановити опіку над майном людей, які зникли безвісти

Для цього необхідно звернутися до нотаріуса. Він визначає опікуна, який буде відповідальний за управління майном зниклої особи.

Заяву нотаріусу можуть подати:

близький родич або член сім’ї;

особа, для якої відсутність встановленої опіки над майном може мати наслідком порушення її прав чи законних інтересів;

орган опіки та піклування.

Зазвичай опіку оформлюють за останнім місцем проживання зниклого. Якщо воно невідоме — за місцезнаходженням нерухомого майна або основної частини рухомого майна.

Зобов’язання опікуна:

виконує цивільні обов’язки на користь особи;

погашає за рахунок її майна борги;

управляє майном в її інтересах;

надає за рахунок майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.