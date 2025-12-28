0 800 307 555
Особисті фінанси
30
Фінансові рішення, які варто ухвалити до кінця року
Найдієвіші фінансові зміни починаються не з великих подій, а з маленьких щоденних звичок. Кінець року — слушний момент, щоб визначити, які корисні практики ви хочете взяти із собою в новий рік.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, які рішення варто ухвалити вже зараз — до 31 грудня.

Розпочніть «облік без стресу»

Фінансова грамотність починається з розуміння, куди йдуть ваші гроші.
До кінця року експерти рекомендують обрати інструмент, який будете використовувати щодня — застосунок для обліку витрат, Google-таблицю або метод «3 категорій»: фіксовані витрати, змінні та імпульсивні.

Створіть звичку автоматичних переказів

Це може бути 5% на резервний фонд, невеликий регулярний внесок на депозит або заощаджувальний рахунок, окремий «фінансовий конверт» під важливу ціль.
У «Фінкульті» зазначають, один автоматичний платіж працює краще, ніж 10 спонтанних рішень.

Запровадьте щотижневий «мікроаудит»

Не річний, не місячний — короткий, 10-хвилинний огляд своїх фінансів раз на тиждень:
  • скільки витрачено?
  • чи були імпульсивні покупки?
  • чи рухаєтесь до цілі?
Ця звичка дає найшвидший ефект у формуванні дисципліни.

Перепишіть одну фінансову звичку, яка вам заважає

До 31 грудня визначте, що саме було найбільшою «слабкою ланкою» у цьому році і що замінить її у 2026 році.
Раніше Finance.ua розповідав, які фінансові звички варто змінити у 2026 році.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
