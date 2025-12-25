Світове багатство мільярдерів досягло рекордних $15,8 трлн Сьогодні 16:22 — Фондовий ринок

У 2025 році глобальне багатство мільярдерів досягло безпрецедентної позначки в $15,8 трильйона, збільшившись на $386,5 млрд.

Про це свідчать дані швейцарського банку UBS.

Нова генерація багатих

У 2025 році 196 самостійно створених (self-made) мільярдерів додали 386,5 млрд дол. США до світового багатства, яке досягло рекордних 15,8 трлн дол. США. Кількість мільярдерів зросла на 8,8%, з 2 682 до майже 3 000.

Лідерами зростання багатства стали США та регіон Азія-Тихий океан.

Технологічний сектор приніс своїм мільярдерам зростання багатства на 23,8%, тоді як споживчий і роздрібний сектор зріс лише на 5,3%. Промисловий сектор показав найшвидше зростання — 27,1%, до 1,7 трлн дол. США. Фінансовий сектор збільшив багатство на 17%, до 2,3 трлн дол. США, причому 80% цього багатства створили самостійні підприємці.

Передавання спадщини

У 2025 році 91 спадкоємець успадкував рекордні 297,8 млрд дол. США, що на 36% більше, ніж у 2024 році. Загалом кількість багатих сімей, що передають багатство через покоління, збільшилася до 860, з активами на суму 4,7 трлн дол. США.

Кількість мільярдерів другого покоління зросла на 4,6%, третього — на 12,3%, четвертого та наступних поколінь — на 10%.

Серед мільярдерок середнє багатство зросло на 8,4%, до 5,2 млрд дол. США, що більше ніж удвічі перевищує темп росту чоловіків (3,2%, до 5,4 млрд дол. США). Жінок-мільярдерок нині 374, проти 2 545 чоловіків, і вони вже четвертий рік поспіль випереджають чоловіків за темпами зростання багатства.

За прогнозами UBS, до 2040 року мільярдери передадуть приблизно $6,9 трильйона багатства у спадок, з яких щонайменше $5,9 трильйона отримають діти — безпосередньо або через подружжя.

Інвестиційні плани

Незважаючи на волатильність ринків у 2025 році, основні інвестиції плануються у Північній Америці (63%), Західній Європі (40%) та Великому Китаї (34%). 42% мільярдерів планують нарощувати вкладення у фондові ринки ринків, що розвиваються. Серед розвинених ринків понад 43% планують збільшити інвестиції, 7% — скоротити.

Часто розглядаються також приватні інвестиції, хедж-фонди та інфраструктура. Основні ризики на наступний рік — тарифи (66%), великі геополітичні конфлікти (63%) та політична невизначеність (59%).

