Київ збільшить компенсацію за придбання автомобілів для ветеранів

З наступного року в Києві збільшиться сума часткової компенсації, яку місто надає ветеранам за придбання автомобілів.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після зустрічі з ветеранами.
У 2025 році часткову компенсацію від міста за придбання нових автомобілів отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни. Загальна сума виплат перевищила 25 млн грн.
Нині часткова компенсація за придбаний автомобіль — 545 000 грн. Наступного року місто збільшить її до 605 000 грн.
Також ветерани з інвалідністю I або II групи мають можливість отримати компенсацію до 100 000 грн на переобладнання своєї автівки під власні потреби.
Столична влада також працює над можливістю надання часткової компенсації не лише за придбання нових автомобілів, а й за купівлю вживаних авто.
«Київ став першим містом в Україні, яке запровадило таку підтримку для ветеранів. Бо ми розуміємо, наскільки важливо, щоб наші захисники повернулися до активного життя», — заявив Кличко.
