Іноземці почали частіше вступати в українські виші: скільки зараховано цього року

У 2025 році до українських закладів вищої освіти зарахували 5 475 іноземних студентів. Це на 534 особи більше, ніж у 2024 році, коли в українських ЗВО навчалися 4 941 іноземний студент.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram.

Які спеціальності обирають іноземні студенти

Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземних вступників у 2025 році став менеджмент. Він вийшов на перше місце за кількістю зарахованих студентів.

Інфографіка: Сергій Бабак

Високий попит також зберігається на медицину, право та комп’ютерні науки. Окрім цього, іноземні абітурієнти продовжують обирати гуманітарні та економічні спеціальності, що свідчить про широкий спектр освітніх інтересів.

Де навчається найбільше іноземців

За територіальним розподілом суттєвих змін не відбулося. Найбільша кількість іноземних студентів навчається у Києві, а також у Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях.

Інфографіка: Сергій Бабак

Ці регіони й надалі залишаються ключовими освітніми центрами України та майданчиками міжнародної академічної співпраці.

Що це означає для держави

Зростання кількості іноземних студентів свідчить про збереження інституційної спроможності українських закладів вищої освіти.

Навчання іноземців має не лише репутаційне значення, а й безпосередньо пов’язане з економічним ефектом, розвитком наукових партнерств та поступовою інтеграцією України у глобальний освітній простір.

Це також є аргументом на користь того, що інвестиції в освіту та університети мають залишатися пріоритетом навіть під час війни.

