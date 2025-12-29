Хто отримає доплату до пенсії в 2026 році (розмір) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Хто отримає доплату до пенсії в 2026 році (розмір)

Хто зможе отримати додаткові гроші до пенсії, та яким буде розмір надбавок у 2026 році?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян», право на встановлення надбавки до пенсії на догляд мають:

інваліди І групи;

одинокі інваліди ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;

одинокі інваліди ІІІ групи, які досягли пенсійного віку;

одинокі одержувачі пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Розмір надбавки на догляд становить 50 грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України роз’яснили , скільки потрібно мати стажу для виходу на пенсію, якщо у січні 2026 року виповнюється 60 років.

Згідно із законодавством, зазначили у ПФУ, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 або 65 років. Необхідний страховий стаж, який визначає право на призначення пенсії за віком, встановлено законом на дату досягнення людиною відповідного віку.

І, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:

після досягнення віку 60 років — не менше 33 років;

після досягнення віку 63 роки — не менше 23 років;

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

