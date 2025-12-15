0 800 307 555
Якщо наступного року 60: Пенсійний фонд роз’яснив, скільки треба стажу для пенсії

У Пенсійному фонді України роз’яснили, скільки потрібно мати стажу для виходу на пенсію, якщо у січні 2026 року виповнюється 60 років, пише УНН.
Згідно із законодавством, зазначили у ПФУ, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 або 65 років.
Необхідний страховий стаж, який визначає право на призначення пенсії за віком, встановлено законом на дату досягнення людиною відповідного віку.
І, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:
  • після досягнення віку 60 років — не менше 33 років;
  • після досягнення віку 63 роки — не менше 23 років;
  • після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.
«Важливо! Якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно», — зазначили у ПФУ.
За матеріалами:
УНН
