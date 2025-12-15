Аналітики прогнозують зростання зарплат у Польщі у 2026 році Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Аналітики прогнозують зростання зарплат у Польщі у 2026 році

Високі темпи економічного зростання Польщі, зокрема річний ВВП на рівні 3,7% у 3 кварталі 2025 року, а також поступове зниження інфляції та кредитних ставок формують підґрунтя для змін на ринку праці наприкінці 2025 року та на початку 2026 року. Якщо макроекономічна динаміка 4 кварталу відповідатиме очікуванням ринку, конкуренція між роботодавцями за працівників може почати зростати вже з кінця цього року. У першій половині 2026 року цей процес здатен перейти у фазу системного посилення попиту на робочу силу.

Такі прогнози озвучив Аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal при розрахунках квартального індексу NEI (National Employment Index; головний індикатор здоров’я ринку праці у Польщі).

За даними аналітиків, у 3 кварталі 2025 року субіндекс «Настрої бізнесу» сягнув 56 пунктів зі 100 можливих. Це свідчить про переважання оптимістичних очікувань серед роботодавців, зокрема щодо планів найму персоналу.

Плани компаній щодо зайнятості

Згідно з опитуванням Gremi Personal, 27% компаній у цей період планували збільшити штат, 67% розраховували зберегти його на поточному рівні, ще 6% допускали скорочення. Мотивація працівників у більшості роботодавців залишалася стабільною. Про її зростання повідомили 18% опитаних, про зниження — 15%.

Плинність кадрів також демонструвала ознаки стабілізації. Про її зменшення заявили 21% компаній.

«Після складних 2023−2024 років ми бачимо, що настрої керівників польських компаній поступово поліпшуються. І хоча влітку ринок праці демонстрував охолодження, значна частина бізнесу налаштована збільшувати найм робочої сили, очікуючи пожвавлення внутрішнього попиту», — зазначають аналітики.

За їхніми оцінками, у разі збереження поточної макроекономічної динаміки Польща може завершити 2025 рік з одними з найкращих економічних показників у Європі. Це створить основу для покращення ситуації на ринку праці.

Ринок праці та вплив зарплат

Протягом 2025 року бізнес знижував попит на працівників через слабші, ніж очікувалося на початку року, темпи зростання продажів. У результаті умови на ринку праці переважно диктували роботодавці.

Якщо відновлення ринків у 4 кварталі відповідатиме очікуванням бізнесу, конкуренція за працівників може посилитися на початку 2026 року. Це створюватиме тиск на зростання зарплат і, відповідно, на витрати компаній.

«Але зростання рівня безробіття у минулі місяці й стабільне збільшення кількості іноземних працівників стануть певним короткостроковим демпфером від миттєвого посилення дефіциту кадрів на ринку та згладжуватимуть сезонні піки попиту», — пояснюють аналітики Gremi Personal.

Що це означає для українців у Польщі

Для українців, які вже працюють у Польщі або планують релокацію, ці тенденції загалом є позитивними. Посилення конкуренції між роботодавцями може призвести до зростання зарплат у ключових секторах, зокрема у виробництві, логістиці, харчовій промисловості, будівництві та сфері обслуговування.

Крім того, очікуване пожвавлення інвестицій у польську економіку може збільшити кількість довгострокових контрактів, що є важливим чинником для українських працівників, які розглядають Польщу як стабільний ринок праці.

Разом з тим у найближчі місяці ситуація може залишатися нерівномірною через сезонні коливання та зростання частки іноземної робочої сили з інших країн. Це означає, що попит на окремі категорії працівників відновлюватиметься поступово.

