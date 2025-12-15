0 800 307 555
укр
Уряд запроваджує автоматичну постановку на військовий облік

Особисті фінанси
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Спрощення процедури

У міністерстві кажуть, що це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК.
«Частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок», — сказано в повідомленні.

На військовий облік автоматично ставитимуться:

  • чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;
  • чоловіки віком 18−60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.
«Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані», — прокоментувала Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів оновив порядок оформлення військовооблікових документів. Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID, який можна отримати у застосунку Резерв+.
Як пояснив керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков, такий документ не можна підробити чи втратити, оскільки він завжди зберігається в реєстрі та створюється на основі даних із системи «Оберіг».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
