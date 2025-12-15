Скільки коштують б’юті-послуги в Україні та в яких сферах найбільший попит
Аналітики OLX дослідили, як протягом року змінилися медіанні ціни на найпопулярніші послуги майстрів б’юті-індустрії, а також динаміку кількості оголошень та відгуків.
Скільки коштують б’юті-послуги
Найвищу медіанну ціну у листопаді 2025 року — 1 000 грн — зафіксовано одразу в кількох категоріях:
- косметологічні послуги;
- перукарські послуги;
- тату, татуаж і пірсинг.
Найнижчі медіанні ціни:
- депіляція — близько 300 грн;
- вії та брови, манікюр і педикюр, медичні послуги, моделі для б’юті-процедур — по 500 грн.
Як змінювалися ціни протягом року
Найбільше зростання медіанної вартості за рік зафіксовано у категорії лазень, саун та SPA — приблизно на 17%.
Водночас частина послуг подешевшала:
- візаж і макіяж — мінус 17%;
- медичні послуги — мінус 9%.
Без змін залишилися медіанні ціни на:
- вії та брови;
- косметологічні послуги;
- манікюр і педикюр;
- моделі для б’юті-послуг;
- тату, татуаж і пірсинг.
Які б’юті-послуги мають найбільшу пропозицію
За даними OLX за листопад 2025 року, беззаперечним лідером за кількістю оголошень залишаються послуги манікюру та педикюру — понад 3,3 тис. пропозицій. Ця категорія вже багато років утримує першість на ринку.
Далі за кількістю оголошень ідуть:
- перукарські послуги — близько 1,8 тис.;
- брови та вії — орієнтовно 1,7 тис. оголошень.
Де найвищий попит серед користувачів
Найбільшу кількість відгуків у листопаді 2025 року зібрали оголошення про лазні, сауни та SPA — приблизно 8 тис. відгуків. Це свідчить про стійкий попит на релаксаційні та відновлювальні процедури.
Також значний інтерес користувачів зафіксовано у таких категоріях:
- манікюр і педикюр — близько 5,3 тис. відгуків;
- перукарські послуги — приблизно 2,7 тис.;
- вії та брови — орієнтовно 2,2 тис.;
- медичні послуги — майже 2,1 тис. відгуків.
Також аналітики фіксують, що упродовж року в більшості категорій зросла кількість відгуків на одне оголошення, що свідчить про посилення попиту.
Найбільше зростання зафіксовано:
- депіляція — +61%;
- моделі для б’юті-процедур — +19%;
- перукарські послуги — +18%;
- манікюр і педикюр — +18%;
- візаж і макіяж — +13%;
- лазні, сауни та SPA — +8%;
- тату, татуаж і пірсинг — +5%.
Водночас у двох категоріях кількість відгуків на одне оголошення зменшилася:
- косметологічні послуги — на 24%;
- вії та брови — на 3%.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштують б’юті-послуги в Україні та в яких сферах найбільший попит
Аналітики прогнозують зростання зарплат у Польщі у 2026 році
Уряд запроваджує автоматичну постановку на військовий облік
Що тепер буде з паперовими військово-обліковими документами: пояснення Міноборони
Ціни на оренду квартир в Україні стабілізувалися — аналітики (інфографіка)
Які компанії найняли найбільше джунів у 2025 році: рейтинг Djinni