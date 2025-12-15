Скільки коштують б’юті-послуги в Україні та в яких сферах найбільший попит Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Скільки коштують б’юті-послуги в Україні та в яких сферах найбільший попит

Аналітики OLX дослідили, як протягом року змінилися медіанні ціни на найпопулярніші послуги майстрів б’юті-індустрії, а також динаміку кількості оголошень та відгуків.

Скільки коштують б’юті-послуги

Найвищу медіанну ціну у листопаді 2025 року — 1 000 грн — зафіксовано одразу в кількох категоріях:

косметологічні послуги;

перукарські послуги;

тату, татуаж і пірсинг.

Найнижчі медіанні ціни:

депіляція — близько 300 грн;

вії та брови, манікюр і педикюр, медичні послуги, моделі для б’юті-процедур — по 500 грн.

Як змінювалися ціни протягом року

Найбільше зростання медіанної вартості за рік зафіксовано у категорії лазень, саун та SPA — приблизно на 17%.

Водночас частина послуг подешевшала:

візаж і макіяж — мінус 17%;

медичні послуги — мінус 9%.

Без змін залишилися медіанні ціни на:

вії та брови;

косметологічні послуги;

манікюр і педикюр;

моделі для б’юті-послуг;

тату, татуаж і пірсинг.

Які б’юті-послуги мають найбільшу пропозицію

За даними OLX за листопад 2025 року, беззаперечним лідером за кількістю оголошень залишаються послуги манікюру та педикюру — понад 3,3 тис. пропозицій. Ця категорія вже багато років утримує першість на ринку.

Читайте також У яких сферах жінки найохочіше відкривають бізнес в Україні

Далі за кількістю оголошень ідуть:

перукарські послуги — близько 1,8 тис.;

брови та вії — орієнтовно 1,7 тис. оголошень.

Де найвищий попит серед користувачів

Найбільшу кількість відгуків у листопаді 2025 року зібрали оголошення про лазні, сауни та SPA — приблизно 8 тис. відгуків. Це свідчить про стійкий попит на релаксаційні та відновлювальні процедури.

Також значний інтерес користувачів зафіксовано у таких категоріях:

манікюр і педикюр — близько 5,3 тис. відгуків;

перукарські послуги — приблизно 2,7 тис.;

вії та брови — орієнтовно 2,2 тис.;

медичні послуги — майже 2,1 тис. відгуків.

Також аналітики фіксують, що упродовж року в більшості категорій зросла кількість відгуків на одне оголошення, що свідчить про посилення попиту.

Найбільше зростання зафіксовано:

депіляція — +61%;

моделі для б’юті-процедур — +19%;

перукарські послуги — +18%;

манікюр і педикюр — +18%;

візаж і макіяж — +13%;

лазні, сауни та SPA — +8%;

тату, татуаж і пірсинг — +5%.

Водночас у двох категоріях кількість відгуків на одне оголошення зменшилася:

косметологічні послуги — на 24%;

вії та брови — на 3%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.