0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштують б’юті-послуги в Україні та в яких сферах найбільший попит

Особисті фінанси
63
Скільки коштують б’юті-послуги в Україні та в яких сферах найбільший попит
Скільки коштують б’юті-послуги в Україні та в яких сферах найбільший попит
Аналітики OLX дослідили, як протягом року змінилися медіанні ціни на найпопулярніші послуги майстрів б’юті-індустрії, а також динаміку кількості оголошень та відгуків.

Скільки коштують б’юті-послуги

Найвищу медіанну ціну у листопаді 2025 року — 1 000 грн — зафіксовано одразу в кількох категоріях:
  • косметологічні послуги;
  • перукарські послуги;
  • тату, татуаж і пірсинг.
Найнижчі медіанні ціни:
  • депіляція — близько 300 грн;
  • вії та брови, манікюр і педикюр, медичні послуги, моделі для б’юті-процедур — по 500 грн.

Як змінювалися ціни протягом року

Найбільше зростання медіанної вартості за рік зафіксовано у категорії лазень, саун та SPA — приблизно на 17%.
Водночас частина послуг подешевшала:
  • візаж і макіяж — мінус 17%;
  • медичні послуги — мінус 9%.
Без змін залишилися медіанні ціни на:
  • вії та брови;
  • косметологічні послуги;
  • манікюр і педикюр;
  • моделі для б’юті-послуг;
  • тату, татуаж і пірсинг.

Які б’юті-послуги мають найбільшу пропозицію

За даними OLX за листопад 2025 року, беззаперечним лідером за кількістю оголошень залишаються послуги манікюру та педикюру — понад 3,3 тис. пропозицій. Ця категорія вже багато років утримує першість на ринку.
Читайте також
Далі за кількістю оголошень ідуть:
  • перукарські послуги — близько 1,8 тис.;
  • брови та вії — орієнтовно 1,7 тис. оголошень.

Де найвищий попит серед користувачів

Найбільшу кількість відгуків у листопаді 2025 року зібрали оголошення про лазні, сауни та SPA — приблизно 8 тис. відгуків. Це свідчить про стійкий попит на релаксаційні та відновлювальні процедури.
Також значний інтерес користувачів зафіксовано у таких категоріях:
  • манікюр і педикюр — близько 5,3 тис. відгуків;
  • перукарські послуги — приблизно 2,7 тис.;
  • вії та брови — орієнтовно 2,2 тис.;
  • медичні послуги — майже 2,1 тис. відгуків.
Також аналітики фіксують, що упродовж року в більшості категорій зросла кількість відгуків на одне оголошення, що свідчить про посилення попиту.
Читайте також
Найбільше зростання зафіксовано:
  • депіляція — +61%;
  • моделі для б’юті-процедур — +19%;
  • перукарські послуги — +18%;
  • манікюр і педикюр — +18%;
  • візаж і макіяж — +13%;
  • лазні, сауни та SPA — +8%;
  • тату, татуаж і пірсинг — +5%.
Водночас у двох категоріях кількість відгуків на одне оголошення зменшилася:
  • косметологічні послуги — на 24%;
  • вії та брови — на 3%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems