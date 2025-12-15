За 3 роки функціонування системи «єЧерги» зафіксовано понад 2,6 млн перетинів кордону Сьогодні 09:45

12 грудня 2025 року проект єЧерга для перетину кордону відзначив три роки від запуску.

Сьогодні єЧерга працює на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів — загалом на 29 міжнародних пунктах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Так, 12 грудня 2022 року в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні з Польщею електронний запис для перетину кордону замінив фізичне очікування в черзі на дорозі.

Це означає, що водії більше не вимушені були днями й тижнями очікувати на дорозі, а змогли планувати перетин кордону. Таким чином досягається ключова мета проєкту — попередити фізичні черги перед кордонами та дати можливість планувати логістику.

Протягом наступних років унікальна система була масштабована на інші ключові пункти пропуску для вантажівок, команда проєкту розвивала функціонал єЧерги, а також запустила онлайн-запис і для автобусів.

«За три роки єЧерга стала невід’ємною частиною транспортної системи країни та важливим інструментом стабільної логістики в умовах війни. Ми повністю змінили підхід до перетину кордону: фізичні черги на дорогах змінили на прозорий, прогнозований цифровий механізм, який дозволяє водіям планувати час, а державі — ефективно управляти потоками. Понад 2,6 мільйона перетинів кордону, обов’язковість електронного запису для комерційного транспорту, робота на 29 пунктах пропуску — це підтверджує масштаб системи та її значення для економіки. Система єЧерга дала можливість впорядкувати пріоритетні вантажі, мінімізувати корупційні ризики й закласти основу для подальшої цифровізації прикордонних процедур. У планах — впровадження нового функціоналу та запуску пілоту для легкових авто, щоб забезпечити швидкий, прозорий і безпечний перетин кордону для всіх учасників руху», — сказав віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Реєстрація для виїзду за кордон в єЧерзі обов’язкова для всіх комерційних транспортних засобів — українських та іноземних.

