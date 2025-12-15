0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За 3 роки функціонування системи «єЧерги» зафіксовано понад 2,6 млн перетинів кордону

14
За 3 роки функціонування системи «єЧерги» зафіксовано понад 2,6 млн перетинів кордону
За 3 роки функціонування системи «єЧерги» зафіксовано понад 2,6 млн перетинів кордону
12 грудня 2025 року проект єЧерга для перетину кордону відзначив три роки від запуску.
Сьогодні єЧерга працює на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів — загалом на 29 міжнародних пунктах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
Так, 12 грудня 2022 року в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні з Польщею електронний запис для перетину кордону замінив фізичне очікування в черзі на дорозі.
Це означає, що водії більше не вимушені були днями й тижнями очікувати на дорозі, а змогли планувати перетин кордону. Таким чином досягається ключова мета проєкту — попередити фізичні черги перед кордонами та дати можливість планувати логістику.
Протягом наступних років унікальна система була масштабована на інші ключові пункти пропуску для вантажівок, команда проєкту розвивала функціонал єЧерги, а також запустила онлайн-запис і для автобусів.
«За три роки єЧерга стала невід’ємною частиною транспортної системи країни та важливим інструментом стабільної логістики в умовах війни. Ми повністю змінили підхід до перетину кордону: фізичні черги на дорогах змінили на прозорий, прогнозований цифровий механізм, який дозволяє водіям планувати час, а державі — ефективно управляти потоками. Понад 2,6 мільйона перетинів кордону, обов’язковість електронного запису для комерційного транспорту, робота на 29 пунктах пропуску — це підтверджує масштаб системи та її значення для економіки. Система єЧерга дала можливість впорядкувати пріоритетні вантажі, мінімізувати корупційні ризики й закласти основу для подальшої цифровізації прикордонних процедур. У планах — впровадження нового функціоналу та запуску пілоту для легкових авто, щоб забезпечити швидкий, прозорий і безпечний перетин кордону для всіх учасників руху», — сказав віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Реєстрація для виїзду за кордон в єЧерзі обов’язкова для всіх комерційних транспортних засобів — українських та іноземних.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems