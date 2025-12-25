Смілянський пояснив ризики оподаткування міжнародних посилок до 150 євро Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Смілянський пояснив ризики оподаткування міжнародних посилок до 150 євро

Законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро потребує доопрацювання, щоб у ньому були прописані реалістичні рішення, які дадуть змогу учасникам ринку завчасно підготуватися до можливих змін.

Таку позицію висловив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Смілянського, перша дискусія щодо цього питання з Міністерством фінансів уже відбулася. Він висловив сподівання, що сторони зможуть напрацювати варіанти, які дозволять бізнесу підготуватися до запровадження нових правил.

Читайте також Смілянський прокоментував рішення щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро

На думку керівника «Укрпошти», чинна редакція законопроєкту не забезпечує належного захисту внутрішнього ринку.

«Якщо нам треба купляти дрони, артилерію, літаки, то я так і вважаю, що треба казати, що нам треба наповнювати бюджет, і це податок на використання або придбання товарів. Якщо кордони будуть закриті від контрабанди, цей податок може бути доцільним», — зазначив Смілянський.

Він зауважив, що, за даними «Укрпошти», близько 90% міжнародних посилок мають вартість менше $10.

З 18 квітня 2024 року всі міжнародні поштові відправлення повністю оцифровані, а інформація про них в електронному вигляді передається митним органам ще на етапі оформлення покупки.

Читайте також НБУ підтримує податок на міжнародні посилки вартістю до 150 євро

«Таким чином, вміст посилок ні для кого не є секретом», — підкреслив він.

Окремо гендиректор «Укрпошти» зазначив, що у разі ухвалення законом підходу, коли податок державі сплачуватиме зарубіжний продавець, основні міжнародні онлайн-майданчики, зокрема, Temu та AliExpress, будуть працювати за такою моделлю, водночас робота невеликих іноземних магазинів з українськими покупцями буде залежати від готовності продавців інвестувати в адаптацію своїх систем.

«Чи зможемо ми це реалізувати з невеликими магазинами, наприклад, з Британії чи з Італії? Тут вже питання до них, наскільки вони захочуть інвестувати свої ресурси», — пояснив Смілянський.

Довідка Finance.ua:

попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нового фінансування передбачають прийняття закону щодо розширення оподаткування посилок й на відправлення дешевше 150 євро;

розглядається два підходи: або фіксована сума з кожної посилки, або сплата податку українським покупцем зарубіжному продавцю з подальшою сплатою цієї суми продавцем в український бюджет.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.