В центрі зайнятості розповіли, скільки ВПО працевлаштували з початку війни — Finance.ua

В центрі зайнятості розповіли, скільки ВПО працевлаштували з початку війни Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

В центрі зайнятості розповіли, скільки ВПО працевлаштували з початку війни

З початку повномасштабної агресії російської федерації 93 тисячі переселенців отримали послуги від служби зайнятості, з них 74 тисячі звернулися щодо пошуку роботи.

Про це розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

«З почату повномасштабної агресії російської федерації 93 тисячі отримали послуги від служби зайнятості. Це не означає, що всі люди, які отримали статус ВПО, всі прийшли та всі зацікавлені у працевлаштуванні. 74 тисячі звернулися за пошуком роботи до служби зайнятості. Звісно, це найбільші міста, де найбільша кількість ВПО. 47 тисяч працевлаштовано за допомогою державної служби зайнятості», — сказала вона.

За її словами, служба надає переселенцям низку послуг, впроваджує у життя ряд важливих програм, зокрема йдеться про надання мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, професійне навчання та профорієнтацію, ваучер на навчання, долучення до «Армії відновлення».

Як зазначила Жовтяк, з-поміж усього переліку найбільшим попит має ваучер на навчання. Лише у червні цього року онлайн заявку на його отримання подали майже 1 тисяча ВПО.

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«Стратегічна мета — повноцінно інтегрувати внутрішніх переселенців у приймаючі громади або інтегрувати їх у рідні громади. Основний засіб такої інтеграції — це працевлаштування. Саме тому цього року ми фокусуємо увагу на навчанні та перенавчанні ВПО, а також на таких інструментах, як кредити та гранти на розвиток бізнесу, релокація бізнесу та інші способи створення робочих місць для ВПО. Маємо налаштувати співпрацю у трикутнику: уряд, місцева влада та міжнародний», — підкреслила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як наголосила голова Комітету сталого розвитку Федерації роботодавців України, голова Галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова, влада та бізнес зацікавлені у тому, аби адаптувалися та залишилися жити та працювати в Україні — саме заради цього й мають спільно працювати.

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«Вакансії є, робота є. Якщо ви не вмієте, чи боїтеся того, що не вмієте, або ваша професія не потрібна сьогодні якомусь бізнесу, а ви б хотіли працювати, ми вас чекаємо. Ми, як бізнес, вас вчимо, а якщо треба підтвердити документи, ми разом із Національним агентством кваліфікацій це зробимо. Якщо треба, наприклад, які додаткові інструменти, то співпрацюємо з Центром зайнятості. Так само звертаюся до бізнесу. Якщо виникають якісь запитання, якщо ви не знаєте, як співпрацювати, звертайтеся до нас. Ми із радістю допомагаємо та супроводжуємо бізнес — від навичок до релокації. Тобто, співпрацюємо у повному спектрі», — сказала вона.

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Укрінформ За матеріалами:

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