ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: куди звертатися — Finance.ua
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ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: куди звертатися

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Внутрішньо переміщені особи та громадяни, звільнені з полону, можуть отримати в центрах зайнятості ваучери на навчання.
Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
Як повідомили у міністерстві, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.
Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.
«Такі ваучери можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також — звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції», — йдеться у повідомленні.
Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:
  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

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За матеріалами:
УНН
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