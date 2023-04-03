ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: куди звертатися — Finance.ua

ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: куди звертатися Вчора 17:00

Внутрішньо переміщені особи та громадяни, звільнені з полону, можуть отримати в центрах зайнятості ваучери на навчання.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Як повідомили у міністерстві, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

«Такі ваучери можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також — звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції», — йдеться у повідомленні.

Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.