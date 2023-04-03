ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: куди звертатися — Finance.ua

ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: куди звертатися
Внутрішньо переміщені особи та громадяни, звільнені з полону, можуть отримати в центрах зайнятості ваучери на навчання.
Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
Як повідомили у міністерстві, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.
Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.
«Такі ваучери можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також — звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції», — йдеться у повідомленні.
Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:
- не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
- не отримували ваучер раніше;
- не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
- мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
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