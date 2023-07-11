Більшість переселенців досі не мають роботи: опитування — Finance.ua
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Більшість переселенців досі не мають роботи: опитування

Особисті фінанси
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Більшість переселенців досі не мають роботи: опитування
Більшість переселенців досі не мають роботи: опитування
На другий рік війни з росією переважна більшість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі не мають роботи та перебувають у пошуку. Працевлаштуванню заважають низка причин.
Про це свідчать результати опитування порталу robota.ua повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Більшість переселенців досі не мають роботи: опитування

Проблеми з пошуком роботи ВПО

Дослідження популярний кадровий портал провів на прохання міністерства. У результаті з’ясувалося, що 56,2% опитаних заявили, що не мають роботи та продовжують активно шукати. 26,2% заявили, що роботу мають, однак шукають іншу. Також 64,4% повідомили, що шукають роботу з повною зайнятістю, 39% — неповну зайнятість, 16,5% — цікавляться фрилансом.
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37,8% шукають роботу без досвіду чи спеціалізованої освіти, 33,7% — з досвідом, 28,5% — за спеціальністю.
Найпоширенішими запитами є робота економістом, юристом, прибиральницею або посудомийкою, вчителем, спеціалістом з соцзабезпечення, швачкою, супервайзером, мерчендайзером, касиром та спеціалістом відділу кадрів, продавцем та водієм.
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58,8% людей шукають роботу неподалік від місця проживання, для 27,7% головним у виборі є умови роботи та розмір заробітної плати.
Більшість переселенців досі не мають роботи: опитування

Причини відсутності роботи

Серед причин такого рівня працевлаштованості — низька оплата праці, небажання роботодавців наймати на роботу переселенців, відсутність пропозицій роботи за рівнем освіти та досвідом, недостатність професіоналізму та досвіду роботи.
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За матеріалами:
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