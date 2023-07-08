Про що треба дізнатися перед виходом на нову роботу, аби потім не пошкодувати про своє рішення — Finance.ua

Про що треба дізнатися перед виходом на нову роботу, аби потім не пошкодувати про своє рішення Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Про що треба дізнатися перед виходом на нову роботу, аби потім не пошкодувати про своє рішення

Процес працевлаштування довгий та складний. Природним є бажання, щоб він закінчився якнайшвидше пропозицією про роботу. Проте не поспішайте радіти, коли отримали офер. Адже перш ніж погодитися, вам потрібно добре подумати та дізнатися про роботодавця ще більше.

Що потрібно дослідити перед виходом на нову роботу, аби потім не пошкодувати про своє рішення, розповіли експерти порталу budni.rabota.ua.

«Рішення про перехід на нову роботу має бути виваженим, тому краще не соромитися ще раз перепитати, не лінуватися ще раз загуглити і не нехтувати змогою ще раз все обдумати», — сказано в повідомленні.

Фінансовий стан

Для початку визначте, чи немає у компанії фінансових проблем, і відповідно — чи буде можливість стабільно виплачувати вам заробітну плату. Адже розвиток і намальовані роботодавцем можливості — це, звісно, добре, але робота повинна приносити і дохід.

На що звернути увагу?

Звіти. Трапляється, що компанії діляться у відкритому доступі частиною фінансової інформації для профільних презентацій: наприклад, дохід за останній рік чи виторг. Проаналізуйте таку інформацію у своїх цілях — якщо дохід росте, значить у компанії все добре. Дізнайтеся, як відбувається виплата зарплати. Тіньові виплати мають насторожити. Наскільки компанія добросовісно сплачує податки також впливає на показник її фінансової стабільності.

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Що запитати у роботодавця?

З чого складається розмір заробітної плати? Яка сума заробітної плати прописана в договорі? Чи передбачені у компанії штрафи? Як часто виплачується зарплата? Чи передбачений перегляд заробітної плати? У який термін? Як відбуваються виплати? Чи передбачені премії та за що? Що входить у компенсаційний пакет?

Графік та умови роботи

Перед виходом на нове місце ви обовʼязково маєте дізнатися всі нюанси роботи, які впливатимуть на вашу продуктивність, особистий час чи місце проживання. Дізнайтеся, яким буде ваш графік роботи, чи буде він змінюватися з часом та коли заведено приходити на роботу: можливо, ви маєте прийти за 15 хв, щоб рівно о 9:00 почати працювати або ж навпаки — в компанії заведено спізнюватися через відсутність термінової роботи вранці та її наплив після 18:00.

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Що запитати у роботодавця?

Який графік роботи буде у мене? Чи бувають у вас перепрацювання? Як часто? З чого складається типовий робочий день? Що я буду виконувати та в які часові проміжки? Чи видається мені робоча техніка, канцелярія, інші необхідні інструменти? Де знаходиться робоче місце та чим його обладнано? Чи можна змінювати вигляд робочого місця? Чи є відпустка в компанії? Через який час я зможу нею скористатися? Як працівники ходять у відпустку — мають повноцінний відпочинок чи зобовʼязані постійно бути на звʼязку та віддалено вирішувати робочі питання? Чи передбачає посада відрядження? Як часто? Що входить у компенсаційний пакет під час відряджень?

Робочі обовʼязки

Про робочі обовʼязки найкраще дізнаватися ще на етапі співбесіди, аби ви точно розуміли, чи справитеся з ними та наскільки вони під силу для однієї людини в цілому. Проте не пізно буде уточнити деякі нюанси і під час розгляду пропозиції про роботу.

Що запитати у роботодавця?

Чи потрібно здавати звіти про пророблену роботу? Наскільки часто? Які цілі стоятимуть переді мною на цій посаді на найближчі пів року-рік? З якими труднощами мені доведеться зіткнутися? Скільки людей у команді? Чи планується розширення? З ким я буду безпосередньо працювати з дня у день? Скільки людей буде у моєму підпорядкуванні (у разі керівної посади)? Хто мій безпосередній керівник?

Атмосфера у компанії

Не менш важливим критерієм для комфортної та ефективної праці є атмосфера на роботі. Вам мають бути близькі цінності компанії, ви не повинні відчувати неприязнь до її власника чи продукції, колектив має доповнювати ваші життєві орієнтири і бути близьким по духу.

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Що запитати у роботодавця?

Яка місія у компанії? Чи є в компанії корпоративна культура? Які основні її принципи? Як у компанії приймаються рішення? Чи може працівник не погодитися з керівником? Яка у компанії плинність кадрів? Чи відбуваються тімбілдинги? Як часто та в якому форматі? Чи можу я поспілкуватися з кимось зі своїх майбутніх колег?

Саме спілкування з теперішнім співробітником компанії може якнайкраще розповісти вам про атмосферу в колективі. У нього можна запитати про темперамент керівника, як заведено у компанії святкувати дні народження чи обідати, який принцип роботи в команді — кожен сам за себе чи потрібно думати про підстраховку колеги тощо.

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