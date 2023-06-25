Міста з найкращим балансом між роботою та особистим життям (інфографіка) — Finance.ua

Міста з найкращим балансом між роботою та особистим життям (інфографіка) Сьогодні 10:26

Міста з найкращим балансом між роботою та особистим життям (інфографіка)

Легкий доступ до технологій, розмиті межі між роботою та особистим часом і страх втрати роботи змушують багатьох працювати понаднормово, не використовувати відпустку чи лікарняний.

Однак у деяких містах світу ситуація зовсім інша. У регіонах з найвищим рейтингом компанії пропонують працюючому професіоналу можливість підтримувати баланс між роботою та особистим життям за допомогою якісного медичного обслуговування, достатнього часу для відпустки тощо.

Про це йдеться в рейтингу Forbes Advisor 2023.

На цьому графіку ми використовуємо рейтинг Forbes Advisor 2023, щоб виділити найкращі міста світу, які сприяють балансу між роботою та особистим життям.

Рейтинг порівнює дані з 128 міст, щоб сформувати оцінку балансу між роботою та особистим життям, яка оцінюється за шкалою 100. Чим вищий показник, тим кращий баланс між роботою та особистим життям у працівників міста. Ми охопили 25 найкращих на графіку вище.

Європа очолює чарт

Двадцять із 25 міст із найкращим балансом між роботою та особистим життям припадають на Європу. Різноманіття культур і способів життя в цих містах пропонує своїм жителям баланс між роботою та особистим життям.

Найкраще місто в цьому списку з показником балансу між роботою та особистим життям 70,5/100 — Копенгаген, Данія. Високий рівень життя міста, низький рівень безробіття, 52-тижнева відпустка по догляду за дитиною та зосередженість на сталому розвитку та зелених насадженнях — усе це сприяє найкращій оцінці міста. Допомагає також те, що спосіб життя Данії зосереджений на тому, щоб приділяти час догляду за собою та відпочинку.

Здоровий спосіб життя разом із щедрою відпусткою та відпусткою по догляду за дитиною також помістив європейські міста Гельсінкі, Стокгольм і Осло до першої п’ятірки цього списку. Насправді середня тривалість робочого тижня в цих містах становить менше 30 годин. Частка віддаленої роботи в Гельсінкі (Фінляндія) становить понад 50%.

Багато компаній у Європі надають пріоритет добробуту співробітників, що призвело до появи культури здоров’я. Ця культура включає такі практики, як віддалена робота та підтримка психічного здоров’я.

Робота та життя в Океанії

Хоча Європа домінує в топ-25 списку, деякі міста Океанії також можуть похвалитися показниками здорового балансу між роботою та особистим життям.

Окленд, Нова Зеландія, посідає 5-е місце в списку міст із найкращим балансом між роботою та особистим життям. У середньому вони мають 26,3-годинний робочий тиждень і річну відпустку по догляду за дитиною.

Тим часом у містах Брісбен (53,3), Мельбурн (53,1) і Сідней (51,4) в Австралії середня тривалість робочого тижня становить від 32,4 до 38 годин. Сонячна погода в цих містах також позитивно впливає на їхні бали.

Для деяких безпека є ключовою

Столиця ОАЕ — єдине азіатське місто, яке потрапило до списку 25 найкращих, і це незважаючи на високі ціни на нерухомість і відносно низьку кількість днів відпустки, доступних для працівників. З іншого боку, місто безпечне, сонячне та може похвалитися високою якістю життя.

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