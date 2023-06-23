На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка) — Finance.ua
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На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка)

Особисті фінанси
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На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка)
На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка)
Work.ua та Education.ua провели опитування роботодавців і шукачів та проаналізували відповіді, які дозволяють зробити висновки щодо значення вищої освіти та навичок при працевлаштуванні тих, хто ще вчора отримав диплом.
Про це повідомили в опитуванні Work.ua.
Пошук роботи після закінчення навчання — складне та важливе питання для випускників і не менш актуальне для тих, хто вступатиме цьогоріч. Адже існують можливості молодих фахівців та очікування роботодавців, які інколи можуть не збігатися.

Орієнтири для вчорашніх вступників

Згідно з опитуванням Work.ua, роботодавці демонструють одностайність у питанні досвіду: 46% респондентів зазначають стажування в інших компаніях бажаною умовою для кандидатів без досвіду роботи.
Та є надія і для фахівців без такого досвіду — компанії готові наймати людей, якщо кандидати матимуть особисті якості, які свідчать про бажання працювати та розвиватися в обраній професії.
На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка)
За результатами опитування, 526 роботодавців найчастіше називають бажаними такі навички та якості:
  • бажання навчатись та розвиватись;
  • попередній досвід роботи — стажування, підробіток;
  • особисті якості (комунікабельність, цілеспрямованість та відповідальність).
На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка)
Ці результати можуть бути корисними для випускників університетів, які готують свої резюме та бажають підкреслити вміння та особисті якості. А також майбутнім вступникам, які зараз обирають навчальні програми та заклади, — варто віддати перевагу тим навчальним закладам, де є практика, програми стажування та партнерства з бізнесом.
На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка)

Вплив вибору закладу вищої освіти на подальшу кар'єру

За даними опитування Work.ua серед роботодавців, 59% респондентів не звертають уваги на заклад освіти, в якому навчався співробітник. А для 41% місце навчання має значення.
Отже, для роботодавців профільна освіта є перевагою, але їм не принципово, диплом якого університету має співробітник. Стажування та пошук роботи за фахом — ключові умови для шукачів без досвіду роботи.

Фах VS робота: думка шукачів про вищу освіту

За результатами опитування користувачів Work.ua, які на момент проведення цього дослідження були в пошуку роботи, — 46% шукали за фахом, 54% — ні. Вищу освіту (диплом бакалавра або магістра) мають 68% респондентів, 32% — її не мають. Тобто не зважаючи на профільну вищу освіту, більшість опитаних шукає роботу не за фахом.
Найбільшу вагу при виборі університету мають: можливість отримати бюджетне місце та місто навчання. Також серед основних критеріїв шукачі найчастіше згадували: вартість навчання та мрію (бажання навчатись у певному університеті).
Можна припустити, що саме через те, що орієнтація на вільні бюджетні місця та місто навчання найбільше впливають на вибір закладу освіти, самі випускники можуть знецінювати власні дипломи. Один з варіантів розвʼязання цього питання, за який вболіває спеціалізований портал про освіту Education.ua, — свідомий вибір майбутньої професії ще на етапі вступу до університету.
За даними Міністерства освіти та науки, ще у 2021 році 217 закладів освіти запровадили дуальну форму навчання. Найбільше роботодавців, які взяли участь у проєкті, було у Києві (175), Житомирський (160), Львівській (134), Вінницькій (125), Хмельницькій (125) та Рівненській (111) областях.
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За матеріалами:
Finance.ua
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