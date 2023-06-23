На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка) — Finance.ua

На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

На що звертають увагу роботодавці при наймі вчорашніх студентів (інфографіка)

Work.ua та Education.ua провели опитування роботодавців і шукачів та проаналізували відповіді, які дозволяють зробити висновки щодо значення вищої освіти та навичок при працевлаштуванні тих, хто ще вчора отримав диплом.

Про це повідомили в опитуванні Work.ua.

Пошук роботи після закінчення навчання — складне та важливе питання для випускників і не менш актуальне для тих, хто вступатиме цьогоріч. Адже існують можливості молодих фахівців та очікування роботодавців, які інколи можуть не збігатися.

Орієнтири для вчорашніх вступників

Згідно з опитуванням Work.ua, роботодавці демонструють одностайність у питанні досвіду: 46% респондентів зазначають стажування в інших компаніях бажаною умовою для кандидатів без досвіду роботи.

Та є надія і для фахівців без такого досвіду — компанії готові наймати людей, якщо кандидати матимуть особисті якості, які свідчать про бажання працювати та розвиватися в обраній професії.

За результатами опитування, 526 роботодавців найчастіше називають бажаними такі навички та якості:

бажання навчатись та розвиватись;

попередній досвід роботи — стажування, підробіток;

особисті якості (комунікабельність, цілеспрямованість та відповідальність).

Ці результати можуть бути корисними для випускників університетів, які готують свої резюме та бажають підкреслити вміння та особисті якості. А також майбутнім вступникам, які зараз обирають навчальні програми та заклади, — варто віддати перевагу тим навчальним закладам, де є практика, програми стажування та партнерства з бізнесом.

Вплив вибору закладу вищої освіти на подальшу кар'єру

За даними опитування Work.ua серед роботодавців, 59% респондентів не звертають уваги на заклад освіти, в якому навчався співробітник. А для 41% місце навчання має значення.

Отже, для роботодавців профільна освіта є перевагою, але їм не принципово, диплом якого університету має співробітник. Стажування та пошук роботи за фахом — ключові умови для шукачів без досвіду роботи.

Фах VS робота: думка шукачів про вищу освіту

За результатами опитування користувачів Work.ua, які на момент проведення цього дослідження були в пошуку роботи, — 46% шукали за фахом, 54% — ні. Вищу освіту (диплом бакалавра або магістра) мають 68% респондентів, 32% — її не мають. Тобто не зважаючи на профільну вищу освіту, більшість опитаних шукає роботу не за фахом.

Найбільшу вагу при виборі університету мають: можливість отримати бюджетне місце та місто навчання. Також серед основних критеріїв шукачі найчастіше згадували: вартість навчання та мрію (бажання навчатись у певному університеті).

Можна припустити, що саме через те, що орієнтація на вільні бюджетні місця та місто навчання найбільше впливають на вибір закладу освіти, самі випускники можуть знецінювати власні дипломи. Один з варіантів розвʼязання цього питання, за який вболіває спеціалізований портал про освіту Education.ua, — свідомий вибір майбутньої професії ще на етапі вступу до університету.

За даними Міністерства освіти та науки, ще у 2021 році 217 закладів освіти запровадили дуальну форму навчання. Найбільше роботодавців, які взяли участь у проєкті, було у Києві (175), Житомирський (160), Львівській (134), Вінницькій (125), Хмельницькій (125) та Рівненській (111) областях.

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