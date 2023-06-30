Де у Європі найкраще платять за годину роботи: актуальний рейтинг Євростату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де у Європі найкраще платять за годину роботи: актуальний рейтинг Євростату

Особисті фінанси
251
Де у Європі найкраще платять за годину роботи: актуальний рейтинг Євростату
Де у Європі найкраще платять за годину роботи: актуальний рейтинг Євростату
За даними Євростату, в середньому за одну годину роботи в Європейському Союзі платять по 29,1 євро. У яких країнах найвищий погодинний оклад та чому Польща опинилась так низько в рейтингу — читайте в матеріалі.

Найвищі та найнижчі погодинні зарплати в Європі

Експерти вирахували середню зарплату за годину в усіх галузях промисловості та компаніях, у яких більше 10 співробітників. Порівняння показує, наскільки великий розрив між найнижчим і найвищим рівнями погодинної оплати праці.
  • Найбільше за годину платять у Норвегії — 51,1 євро.
  • Трохи нижче у рейтингу знаходиться Данія — 46,9 євро.
  • А на третьомі місці розташувалась Ісландія — тут платять по 43,3 євро за годину праці.
Найнижчий рівень оплати у країнах Східної Європи. У Польщі годину праці оцінили в 11,5 євро. Це більш ніж вчетверо менше, ніж у Норвегії. У 2018 році, згідно з такими ж підрахунками Євростату, погодинна вартість робочої сили в Польщі становила 10,1 євро.
Ще нижчі погодинні зарплати у Латвії - 11,1 євро, Угорщині - 10,4 євро та Румунії - 8,5 євро. Країною, де годину праці оцінили найдешевше, є Болгарія — всього 7 євро.

Хто в Польщі заробляє найбільше: рейтинг

Експерти також дослідили найбільш високооплачувані професії в Польщі за минулий рік. За даними Головного статистичного управління Польщі, середня зарплата у країні минулого року становила 6 346 злотих брутто (57 560 гривень).
Рейтинг найвищих зарплат у Польщі:
  • гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів — 11 100 злотих;
  • інформаційні технології - 11 000 злотих;
  • фінансова та страхова діяльність — 10 000 злотих;
  • державне управління — 7 600 злотих;
  • сільське і лісове господарство, полювання та рибальство — 6 800 злотих;
  • охорона здоров’я та соціальна допомога — 6 600 злотих;
  • освіта — 5 900 злотих;
  • торгівля — 5 600 злотих;
  • культура, розваги та відпочинок — 5 500 злотих;
  • будівництво — 5 300 злотих;
  • послуги — 4 800 злотих;
  • гастрономія та готельний бізнес — 4 100 злотих.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.