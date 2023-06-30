Де у Європі найкраще платять за годину роботи: актуальний рейтинг Євростату — Finance.ua

Де у Європі найкраще платять за годину роботи: актуальний рейтинг Євростату Сьогодні 12:50 — Особисті фінанси

Де у Європі найкраще платять за годину роботи: актуальний рейтинг Євростату

За даними Євростату, в середньому за одну годину роботи в Європейському Союзі платять по 29,1 євро. У яких країнах найвищий погодинний оклад та чому Польща опинилась так низько в рейтингу — читайте в матеріалі.

Найвищі та найнижчі погодинні зарплати в Європі

Експерти вирахували середню зарплату за годину в усіх галузях промисловості та компаніях, у яких більше 10 співробітників. Порівняння показує, наскільки великий розрив між найнижчим і найвищим рівнями погодинної оплати праці.

Найбільше за годину платять у Норвегії — 51,1 євро.

Трохи нижче у рейтингу знаходиться Данія — 46,9 євро.

А на третьомі місці розташувалась Ісландія — тут платять по 43,3 євро за годину праці.

Найнижчий рівень оплати у країнах Східної Європи. У Польщі годину праці оцінили в 11,5 євро. Це більш ніж вчетверо менше, ніж у Норвегії. У 2018 році, згідно з такими ж підрахунками Євростату, погодинна вартість робочої сили в Польщі становила 10,1 євро.

Ще нижчі погодинні зарплати у Латвії - 11,1 євро, Угорщині - 10,4 євро та Румунії - 8,5 євро. Країною, де годину праці оцінили найдешевше, є Болгарія — всього 7 євро.

Хто в Польщі заробляє найбільше: рейтинг

Експерти також дослідили найбільш високооплачувані професії в Польщі за минулий рік. За даними Головного статистичного управління Польщі, середня зарплата у країні минулого року становила 6 346 злотих брутто (57 560 гривень).

Рейтинг найвищих зарплат у Польщі:

гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів — 11 100 злотих;

інформаційні технології - 11 000 злотих;

фінансова та страхова діяльність — 10 000 злотих;

державне управління — 7 600 злотих;

сільське і лісове господарство, полювання та рибальство — 6 800 злотих;

охорона здоров’я та соціальна допомога — 6 600 злотих;

освіта — 5 900 злотих;

торгівля — 5 600 злотих;

культура, розваги та відпочинок — 5 500 злотих;

будівництво — 5 300 злотих;

послуги — 4 800 злотих;

гастрономія та готельний бізнес — 4 100 злотих.

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