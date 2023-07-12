Уряд вніс зміни до порядку виплат переселенцям: кому більше не платитимуть — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку виплат переселенцям: кому більше не платитимуть Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Уряд вніс зміни до порядку виплат переселенцям: кому більше не платитимуть

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Допомога на проживання для ВПО — один з найбільш важливих інструментів для підтримки внутрішньо переміщених осіб. При цьому це одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб», — сказано в повідомленні.

Що змінюється для ВПО

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 міс., до кінця січня 2024 р.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн та для інших осіб — 2 тис. грн.

Виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально;

повернулися до покинутого місця проживання.

Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

«Для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично», — наголошують у міністерстві.

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З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м 2 на одного члена сім'ї.

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Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати.

Виплати для ВПО з дітьми

«Постановою надано можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО)», — кажуть у Мінсоцполітики.

Також особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

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Мінсоцполітики звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 01.08.2023 .

Для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги після 01.08.23 р., допомога призначається на шість місяців, на сім'ю, та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім'ї з розрахунку на кожного члена сім'ї:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Для таких родин допомога може бути призначена сім'ї ще на 1 шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітнім та малолітнім дітям, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.

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