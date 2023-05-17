Послуги для ВПО від служби зайнятості: як скористатися — Finance.ua

Послуги для ВПО від служби зайнятості: як скористатися Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Послуги для ВПО від служби зайнятості: як скористатися

Державна служба зайнятості пропонує низку сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у працевлаштуванні переселенців на новому місці. Слід звернути увагу, що для того щоб скористатися деякими послугами, людям зовсім не обов’язково реєструватися в центрі зайнятості. Це, зокрема — підбір роботи, профорієнтаційні послуги, отримання ваучера на навчання тощо. Роботодавці теж можуть скористатися програмами отримання компенсацій за працевлаштування внутрішніх переселенців.

Тож далі - про основні програми та послуги служби зайнятості для ВПО:

Послуги із працевлаштування

Особи, зацікавлені в пошуку роботи, можуть здійснювати її самостійний пошук на Єдиному порталі вакансій або оформити підписку на вакансії через чат-боти у Telegram та Viber. Але слід пам’ятати, що звернення до служби зайнятості може значно прискорити процес працевлаштування, оскільки часто фахівці служби здійснюють підбір кандидатів під конкретні замовлення роботодавців, зокрема — з організацією професійної підготовки безробітних безпосередньо на майбутньому робочому місці.

Професійне навчання та надання ваучерів

Служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних за робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці. Таке навчання здійснюється на замовлення роботодавця або для самозайнятості особи, коли безробітний планує започаткувати власну справу.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Служба має власну систему сучасних центрів професійно-технічної освіти, які навчають доросле населення за 95 робітничими професіями та 335 освітніми програмами. З онлайн графіком формування навчальних груп за професіями та освітніми програмами можна ознайомитись за посиланням

Хто може скористатися послугою? Громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть безоплатно отримати від служби зайнятості ваучер на навчання та підвищити свій професійний рівень. Ваучер на навчання дає можливість пройти перепідготовку за робітничими професіями, підвищення рівня освіти, підвищення кваліфікації або спеціалізації та підготовку за спеціальністю для здобуття рівня магістра.

Ваучери видають окремим категоріям громадян, зокрема і внутрішнім переселенцям, які відповідають певним вимогам за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на сьогодні - це майже 27 тис. грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або фізична особа доплачує різницю самостійно.

Набуття статусу зареєстрованого безробітного

Реєстрація безробітних у службі може відбуватися у такі способи:

особисто, під час відвідування центру зайнятості;

через єдиний державний портал електронних послуг або мобільний застосунок Дія;

Розмір допомоги по безробіттю для кожної людини визначається індивідуально, але під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розмір мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. У 2023-му — це 6700 грн. Для визначення орієнтовного розміру своєї допомоги ви можете скористатися відповідною послугою чат-бота у Telegram

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Допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного, та в період дії воєнного стану її тривалість не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів.

Якщо внутрішньо переміщена особа або особа, яка перебуває на територіях, на яких ведуться бойові дії, і в якої не розірвані трудові відносини (крім осіб, які були керівниками підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також осіб, які обіймають виборні посади), має бажання отримати статус зареєстрованого безробітного, то вона має право припинити трудовий договір в односторонньому порядку шляхом подання відповідної заяви на ім'я роботодавця до центру зайнятості. Датою припинення трудових відносин вважатиметься дата, наступна за датою подання такої заяви.

Надання грантів для створення або розвитку власної справи

У межах реалізації урядового проєкту єРобота служба зайнятості супроводжує дві грантові програми, якими можуть скористатись і ВПО:

«Власна справа» — розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тисяч гривень;

Грант для ветеранів — передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень та 1 мільйон гривень відповідно.

Повний перелік програм тут

Головною умовою отримання грантів є створення нових робочих місць. Подання заявок відбувається виключно через Портал Дія. До заяви обов’язково додається бізнес-план щодо започаткування нового або розвитку вже діючого бізнесу. Рішення щодо надання грантів приймає Державний центр зайнятості. Після перевірки на відповідність вимогам та погодження бізнес-проєкту грантові кошти перераховуються на окремий рахунок заявника в уповноваженому банку.

Впродовж трьох років підприємець повертає отриману суму коштів шляхом сплати податків та зборів, передусім за працевлаштованих працівників.

Про особливості програми гранту для ветеранів та її відмінностях від «Власної справи» можна дізнатися тут

Використати грант у повному обсязі та створити нові робочі місця необхідно протягом 6 місяців з дати отримання коштів на рахунок.

Надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування ВПО

Служба зайнятості пропонує такі програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування ВПО:

Компенсація на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб — сплачується за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплат у 2 рази.

Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні - сплачується за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, яким забезпечено працевлаштування такої особи з розміром заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не нижчим від розміру мінімальної заробітної плати.

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