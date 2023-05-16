Уряд спрямує ще 77 млн грн мікрогрантів за програмою «Власна справа» — Finance.ua

Уряд спрямує ще 77 млн грн мікрогрантів за програмою «Власна справа» Сьогодні 16:48 — Казна та Політика

Уряд спрямує ще 77 млн грн мікрогрантів за програмою «Власна справа»

Уряд надасть мікрогранти на суму 77 млн грн для підтримки започаткування та розвитку бізнесу 323 українцям за програмою «Власна справа» у шостій хвилі подачі заяв. Від початку 2023 року мікрогранти вже було надано 1555 підприємцям.

За словами заступниці Міністра економіки України Тетяни Бережної, «загалом з початку 2023 року мікрогранти отримають 1555 українців на майже 370 млн грн. В процесі реалізації своїх бізнес-проектів вони створять 3400 робочих місць, адже однією з ключових умов надання мікрогранту є створення підприємцем 1−2 нових робочих місць залежно від суми гранту».

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Зазначається, що переважна більшість підприємців, які отримали мікрогранти, планують використати ці кошти на придбання необхідного обладнання для свого бізнесу. Найбільш популярними галузями є гуртова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів — 96 осіб, тимчасове розміщення та організація харчування — 58 осіб, а також переробна промисловість — 46 осіб.

Як повідомляє Мінекономіки, у цьому році програма «Власна справа» має бюджет у розмірі 1,8 млрд грн, що дозволить надати приблизно 10 000 мікрогрантів.

Довідка Finance.ua:

згідно програми «Власна справа», українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн;

грант можна використовувати на придбання обладнання, сировини, матеріалів та оренду приміщення. Ця програма доступна як для досвідчених підприємців, так і для новачків;

умовою надання гранту є створення 1−2 робочих місць. Українці, що отримали гранти в 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

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