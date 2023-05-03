Власна справа: понад 1200 українців отримають гранти на підприємництво — Finance.ua

Власна справа: понад 1200 українців отримають гранти на підприємництво Сьогодні 09:05

Власна справа: понад 1200 українців отримають гранти на підприємництво

За підсумками п’яти хвиль програми «Власна справа» понад 1200 українців отримають із початку 2023 року грант від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу на загальну суму майже 300 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на заступницю міністра Тетяну Бережну.

«Загалом з початку року за підсумками п’яти хвиль 1232 підприємці отримають мікрогранти на розвиток свого бізнесу на майже 300 млн грн. Будуть створені десятки нових підприємств, діючі збільшать потужність, відкриють нові напрямки виробництва, понад 2 600 працівників зможуть отримати роботу на новостворених робочих місцях», — зазначила представниця міністерства.

Бережна уточнила, що серед отримувачів грантів п’ятої хвилі — 52% жінок і 48% чоловіків, 80% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (46 осіб), Київської (32), Рівненської (30), Вінницької (22), Тернопільської (21) областей та міста Києва (43 особи).

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть українці, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 94 особи; тимчасове розміщування й організація харчування — 61; переробна промисловість — 47 осіб.

Як повідомлялось, проєкт єРобота був запроваджений урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм, зокрема, програму мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу.

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Укрінформ За матеріалами:

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