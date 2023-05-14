По дві вакансії одного на безробітного: яких фахівців найбільше шукали в Києві — Finance.ua

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По дві вакансії одного на безробітного: яких фахівців найбільше шукали в Києві

Особисті фінанси
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По дві вакансії одного на безробітного: яких фахівців найбільше шукали в Києві
По дві вакансії одного на безробітного: яких фахівців найбільше шукали в Києві
У Києві в січні-квітні поточного року послугами центру зайнятості скористалися 16,5 тис. громадян, які шукали роботу, з них 12,2 тис. мали статус зареєстрованого безробітного.
Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.
Станом на 1 травня на обліку перебувало 3,3 тис. безробітних і було 6,1 тис. вакансій.
Серед професій найбільший попит (19,6% роботодавців) був на працівників сфери торгівлі та послуг — продавців, кухарів, охоронців, перукарів і помічників вихователів.
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Також шукали професійних спеціалістів — вчителів загальноосвітніх закладів, фармацевтів, лікарів загальної практики, вихователів закладів дошкільної освіти, інженерів, практичних психологів, музичних керівників, економістів і працівників соціальної сфери.
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Крім того, зріс попит на кваліфікованих робітників (17,7%), наприклад, на швачок, слюсарів, електромонтерів і монтажників, та на спеціалістів з досвідом роботи (13%) — медсестер, дієтологів і бухгалтерів.
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Залишається високим попит (12,3%) на представників найпростіших професій — робітників з комплексного прибирання будинків і службових приміщень, двірників, вантажників та контролерів автоматичних пропускних пунктів метрополітену. А серед робітників з обслуговування обладнання (12%) потрібні водії автотранспортних засобів, трактористи і машиністи залізнично-будівельних машин.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні конкуренція шукачів за роботу була нижче рівня 2021 року і практично досягла довоєнного рівня. Часи, коли на одну вакансію надходило сотні відгуків, уже в минулому;
  • уперше після повномасштабного вторгнення Харківська область увірвалась у п’ятірку лідерів за кількістю пропозицій роботи та зайняла п’яте місце, обігнавши Івано-Франківську область. Своєю чергою Дніпропетровська область обігнала Львівську та посіла друге місце.
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За матеріалами:
УБР
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