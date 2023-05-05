Роботодавці починають змагатися за кандидатів — Finance.ua

Роботодавці починають змагатися за кандидатів
Ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.
Про це свідчить аналітика Work.ua.
«Ринок праці продовжує розвиватись за оптимістичним сценарієм. Квітень, як і всі попередні місяці 2023 року, теж перейняв естафету рекордів за кількістю пропозицій роботи», — сказано в повідомленні.
За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).
Зміна географічних лідерів за кількістю вакансій
Уперше після повномасштабного вторгнення Харківська область увірвалась у п’ятірку лідерів за кількістю пропозицій роботи та зайняла п’яте місце, обігнавши Івано-Франківську область. Своєю чергою Дніпропетровська область обігнала Львівську та посіла друге місце.
Найбільший приріст вакансій у квітні демонстрували переважно прифронтові регіони:
- Харківська (+26% — 2 795 вакансій);
- Сумська (+17% — 735 вакансій);
- Чернігівська (+16% — 883 вакансії);
- Херсонська (+14% — 136 вакансій);
- Запорізька (+14% — 1 415 вакансій);
- Київська область (+13% — 25 717 вакансій).
Найбільше зростання попиту роботодавців відбулось на фахівців:
- +33% — прибиральник (911 вакансій);
- +32% — охоронець (1 088 вакансій);
- +30% — бармен/бариста (1 768 вакансій);
- +26% — офіціант (1 382 вакансії);
- +25% — комплектувальник (1 549 вакансій).
«Отже, бачимо, що бізнес продовжує дбати про безпеку, створювати якісний сервіс для українців, нарощує складські потужності для організації продажів, активно відбудовує Україну та розширюється на півночі, сході та півдні», — додали аналітики Work.ua.
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