Роботодавці починають змагатися за кандидатів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роботодавці починають змагатися за кандидатів

Особисті фінанси
29
Роботодавці починають змагатися за кандидатів
Роботодавці починають змагатися за кандидатів
Ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.
Про це свідчить аналітика Work.ua.
«Ринок праці продовжує розвиватись за оптимістичним сценарієм. Квітень, як і всі попередні місяці 2023 року, теж перейняв естафету рекордів за кількістю пропозицій роботи», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua

Зміна географічних лідерів за кількістю вакансій

Уперше після повномасштабного вторгнення Харківська область увірвалась у п’ятірку лідерів за кількістю пропозицій роботи та зайняла п’яте місце, обігнавши Івано-Франківську область. Своєю чергою Дніпропетровська область обігнала Львівську та посіла друге місце.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Найбільший приріст вакансій у квітні демонстрували переважно прифронтові регіони:
  • Харківська (+26% — 2 795 вакансій);
  • Сумська (+17% — 735 вакансій);
  • Чернігівська (+16% — 883 вакансії);
  • Херсонська (+14% — 136 вакансій);
  • Запорізька (+14% — 1 415 вакансій);
  • Київська область (+13% — 25 717 вакансій).
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Найбільше зростання попиту роботодавців відбулось на фахівців:
  • +33% — прибиральник (911 вакансій);
  • +32% — охоронець (1 088 вакансій);
  • +30% — бармен/бариста (1 768 вакансій);
  • +26% — офіціант (1 382 вакансії);
  • +25% — комплектувальник (1 549 вакансій).
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
«Отже, бачимо, що бізнес продовжує дбати про безпеку, створювати якісний сервіс для українців, нарощує складські потужності для організації продажів, активно відбудовує Україну та розширюється на півночі, сході та півдні», — додали аналітики Work.ua.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.