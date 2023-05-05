Роботодавці починають змагатися за кандидатів — Finance.ua

Роботодавці починають змагатися за кандидатів Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Роботодавці починають змагатися за кандидатів

Ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.

Про це свідчить аналітика Work.ua

«Ринок праці продовжує розвиватись за оптимістичним сценарієм. Квітень, як і всі попередні місяці 2023 року, теж перейняв естафету рекордів за кількістю пропозицій роботи», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Work.ua

За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).

Інфографіка: Work.ua

Зміна географічних лідерів за кількістю вакансій

Уперше після повномасштабного вторгнення Харківська область увірвалась у п’ятірку лідерів за кількістю пропозицій роботи та зайняла п’яте місце, обігнавши Івано-Франківську область. Своєю чергою Дніпропетровська область обігнала Львівську та посіла друге місце.

Інфографіка: Work.ua

Найбільший приріст вакансій у квітні демонстрували переважно прифронтові регіони:

Харківська (+26% — 2 795 вакансій);

Сумська (+17% — 735 вакансій);

Чернігівська (+16% — 883 вакансії);

Херсонська (+14% — 136 вакансій);

Запорізька (+14% — 1 415 вакансій);

Київська область (+13% — 25 717 вакансій).

Інфографіка: Work.ua

Найбільше зростання попиту роботодавців відбулось на фахівців:

+33% — прибиральник (911 вакансій);

+32% — охоронець (1 088 вакансій);

+30% — бармен/бариста (1 768 вакансій);

+26% — офіціант (1 382 вакансії);

+25% — комплектувальник (1 549 вакансій).

Інфографіка: Work.ua

«Отже, бачимо, що бізнес продовжує дбати про безпеку, створювати якісний сервіс для українців, нарощує складські потужності для організації продажів, активно відбудовує Україну та розширюється на півночі, сході та півдні», — додали аналітики Work.ua.

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