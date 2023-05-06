Безробітних українців стає менше (інфографіка) — Finance.ua
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Безробітних українців стає менше (інфографіка)

Особисті фінанси
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Безробітних українців стає менше (інфографіка)
Безробітних українців стає менше (інфографіка)
Ринок праці в Україні відновлюється. У квітні шукачі створили та оновили на 18% менше резюме, ніж у березні. У розподіленні за статтю: 55% кандидатів складають жінки, 45% — чоловіки.
Про це свідчить аналітика Work.ua.
Переважно нові кандидати прибували за посадами: продавець-консультант, менеджер з продажу, адміністратор, водій, офіс-менеджер, бармен / бариста, бухгалтер, менеджер по роботі з клієнтами, офіціант, оператор контакт-центру, охоронець. Більшість нових кандидатів знаходиться в Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Харківській областях, а також дистанційно.

Конкуренція за роботу сходить нанівець

Шукачі можуть цьому порадіти, чого не скажеш про роботодавців.
За статистикою системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні конкуренція шукачів за роботу була нижче рівня 2021 року і практично досягла довоєнного рівня. Часи, коли на одну вакансію надходило сотні відгуків, уже в минулому.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Найвищий попит шукачів на роботу спостерігається у Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях. Найнижчий — у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.
Найвища конкуренція шукачів на одну вакансію відбувається за посадами диджитал-фахівців з можливістю працювати дистанційно: верстальник, Front-end програміст, тестувальник, вебдизайнер, спеціаліст чата, відеомонтажер, ретушер, програміст Java і копірайтер.
Найнижча конкуренція шукачів переважно на вакансії лікарів: гастроентеролог, ендоскопіст, ендокринолог, оториноларинголог, кардіолог, а також за посадами: завідувач аптеки, ветеринарний лікар, дизеліст, гірник.

У Київській області платять більше

Середня зарплата в Україні складає 16 000 грн.
Детальніше за областями: у Дніпропетровській і Харківській — по 15 000 грн, в Одеській — 15 500 грн, у Львівській — 16 000 грн. У Київській області оплата праці зросла на 500 грн і тепер складає 18 000 грн.
Згідно з даними СУН, найвища середня оплата праці в Україні знаходиться у діапазоні від 25 000 до 52 500 грн.

10 посад з найбільшою середньою зарплатою:

  • 52 500 грн — медіабаєр.
  • 41 500 грн — водій-міжнародник.
  • 30 000 грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник.
  • 29 000 грн — головний інженер, координатор зі збуту.
  • 28 750 грн — менеджер по роботі з супермаркетами.
  • 27 600 грн — керівник інтернет-магазину.
  • 27 500 грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст.
  • 26 250 грн — зубний технік.
  • 25 450 грн — вебдизайнер.
  • 25 000 грн — автомеханік, автослюсар, виконроб, дизайнер інтер’єру, інженер з гарантії, категорійний менеджер, майстер СТО, менеджер з розвитку, менеджер ЗЕД, менеджер проєктів, програміст ЧПУ, технолог меблів, фахівець із каменеобробки.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Найнижча середня зарплата знаходиться у діапазоні від 7 900 грн до 10 500 грн за посадами: бібліотекар, майстер виробничого навчання, прибиральник, санітар, посудомийник, музичний керівник, соціальний працівник, асистент ветеринарного лікаря, оператор атракціонів, покоївка.

Роботи в Україні вистачає всім

Шукачі можуть вибирати, де і ким працювати. Крім того, українцям відкриваються можливості для професійного і фінансового зростання. Для цього потрібно бути відкритим до нового та готовим вчитися і перенавчатися.
Роботодавцям варто суттєво переглянути підхід до найму. Просто публікувати вакансії вже не достатньо. Насамперед потрібно подбати про бренд роботодавця, це ставатиме дедалі важливішим у залученні талантів у компанію. Також використовувати всі можливі інструменти пошуку, проактивно пропонувати вакансії кандидатам, працювати з базами кандидатів.
На горизонті видніється дефіцит кваліфікованих кадрів. Експерти ринку праці прогнозують можливі рішення ситуації шляхом:
  • перегляду політики найму та збільшення фокуса на підбір молодих фахівців та професіоналів у віці;
  • перегляду ставлення до професій, які вважались суто чоловічими, та найм жінок, адже професіоналізм не має гендеру, віку та будь-яких інших обмежень;
  • впровадження програм підвищення кваліфікації наявних кадрів;
  • впровадження програм з працевлаштування ветеранів, ВПО;
  • створення привабливих умов для повернення українців із-за кордону;
  • залучення працівників з інших країн.
Усім учасникам ринку праці потрібно усвідомити, що у моменті більше кандидатів на ринку не стане, а оплата праці стрімко не зросте. Тож наразі потрібно працювати за тими умовами й з тими кандидатами, що є, та докладати зусиль до розвитку і перемоги України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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