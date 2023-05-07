Ситуація на ринку праці покращується: експерт розповіла про плани роботодавців — Finance.ua

Ситуація на ринку праці покращується: експерт розповіла про плани роботодавців
Ситуація на ринку праці України починає покращуватись. Так, практично у всіх секторах економіки очікується уповільнення темпів скорочення персоналу. Більше того, підприємства сфери торгівлі готуються збільшувати свої штати, наймаючи нових співробітників.
Про це свідчать результати опитування компаній, проведеного Національним банком. Згідно з ними, всього в опитуванні взяла участь 481 компанія.
«Оцінки респондентів щодо зайнятості пом’якшилися: підприємства торгівлі вперше з січня 2022 року очікують збільшення кількості працівників, решта опитаних секторів прогнозують нижчі, ніж у попередні місяці, темпи скорочення персоналу», — йдеться у повідомленні.
Загалом скорочення персоналу, як очікується, стосуватимуться 15% компаній. Водночас:
- 11% опитаних підприємств готуються наймати нових працівників;
- переважна більшість — 74% компаній — поки що не мають наміру ні розширювати, ні скорочувати кількість свого персоналу.
Коментар експерта
Водночас українські роботодавці часто відмовляються розміщувати у вакансіях рівень зарплати. За словами HR-консультанта Тетяни Пашкіної, однією з причин є небажання розкривати зарплати нових співробітників тим, хто вже працює в компанії.
«Розмір оплати можуть приховувати в оголошеннях, щоб не демотивувати працівників компанії. Адже традиційно працівник, що вже працює, виходить роботодавцю „дешевше“, ніж залучення з ринку праці», — пояснила спеціалістка.
Втім, зазначила вона, є й інші причини такої поведінки працедавця. До неї вдаються, зокрема, коли:
- запропонована заробітна плата менша за ринкову;
- компанія хоче «залишити простір для переговорів»;
- у роботодавця є кілька вакантних посад, і кожна має свій штатний оклад, але в оголошенні про найм розміщують вакансію, яка об’єднує ці посади.
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